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Ya Çok Seversen'de Ateş ve Leyla evleniyor…

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan Ya Çok Seversen dizisi bu haftadan itibaren artık cumartesi akşamları seyirciyle buluşacak. Ateş ve Leyla’nın evlenme kararı aldığı dizinin merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

Ya Çok Seversen'de Ateş ve Leyla evleniyor…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-08-2023 16:30

 

Romantik ve keyifli hikayesiyle herkesin beğenisini toplayan, Ay Yapım imzalı ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtımında Ateş’in çocuklara Leyla ile evlendiklerinin haberini vermesiyle çocukların yaşadığı şaşkınlık dikkat çekiyor. Leyla’nın düğün hazırlıkları yaptığı tanıtımda Meryem dayanamayıp Mert’e tüm gerçekleri açıklıyor. Füsun’un Leyla’nın yalancı olduğunu Ateş’e söylediği anlar ise tanıtıma damga vuruyor. 

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Balcı’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

‘Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D’de...
 

 

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