Ya Çok Seversen ekibi Arka Sokaklar’a selam çaktı...

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan çok izlenen dizisi Ya Çok Seversen artık cumartesi akşamları seyircisi ile buluşacak.

Dizinin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımında Arka Sokaklar detayı dikkat çekti. Mert’in ‘’Ben yıllardır Arka Sokaklar seyrediyorum ama böyle bir hikaye görmedim…’’ cümlesi dizinin hayranları tarafından beğeni ile karşılandı.

Arka Sokaklar, 18'inci sezonu ile 1 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...