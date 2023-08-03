‘’Ya Çok Seversen’’ eğlenceli yeni bölümüyle sosyal medya listelerini salladı.

Türkiye kadar dünyanın farklı ülkelerinde de yoğun ilgiyle takip edilen dizi, Ateş ve Leyla’nın yakınlaştığı final sahnesiyle sosyal medyada çok konuşulurken 1 saat içinde 300K tweet ile trend listelerini de salladı. Dizide Ateş’in Berit ve Ilgaz’la olan eğlenceli ve duygu dolu anları diziden en çok paylaşılan sahnelerin başında yer aldı.





Ateş’le bahçede konuştukları sırada Hasan’ın gelmesi üzerine zor durumda kalan Leyla, Hasan’ı ailemin borcu var diyerek kandırıp gönderdi. Arkadaşının doğum günü partisi için Ateş’le kavga eden Ilgaz, kardeşlerini de alarak Umut’un evine gitti. Evde yalnız kalan Ateş’in akşam evde verdiği partiye bir bahane uydurarak Leyla da geldi. Ateş’in kadınlarla yakınlaşmasını kıskanan Leyla da Ateş’i kıskandırmak için davetliler arasında tanıdığı biriyle yakınlaştı. Parti esnasında eve gelen Hasan ekipte panik yaratırken Hasan’ı evden çıkarmanın bir yolunu buldular. Hasan’ın anne ve babasıyla karşı karşıya kalan ekip düğünden kaçırdıkları altınların parasını geri vereceklerinin sözünü verdi. Ateş Leyla’nın yardımıyla Ilgaz’ın arkadaşının partisine gitti ve Ilgaz’ın yanında oldu. Umut’un evinde kendi evlerini özleyen çocuklar eve geri dönmeye karar verdi. Partide yaşananlar üzerine Ateş Ilgaz ile duygusal bir konuşma yaptı. Yakup Hasan’ın ailesine parasını verebilmek için Ateş’in annesinin özel tasarımı olan elbiseyi sattı ve evde hırsızlık şoku yaşandı. Ateş çok üzülürken ve kendini suçlarken Leyla elbiseyi buldu ve isimsiz bir notla Ateş’in şirketine yolladı. Aydos ve Berit Ateş’in evde yatması için kaldığı çadırda ufak bir yangın çıkardı. Leyla Ateş’le yaptığı konuşmada ona öpüşmenin ötesine gidecek cesaretinin olmadığını söylemesi üzerine Ateş Leyla’yı kucağına alıp eve götürdü.

Ya Çok Seversen’in 5’inci bölümüne başarılı oyuncu Pervin Bağdat konuk oldu…

Dizinin dün gece yayınlanan 5’inci bölümüne başarılı oyuncu Pervin Bağdat konuk oldu. İlk olarak Ateş’in evinde verdiği partide ‘‘Hanzade’’ karakteriyle seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu sonrasında Füsun karakteriyle olan karşılıklı atışma sahnesiyle izleyenleri güldürdü.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

‘Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle perşembe akşamı Kanal D’de...