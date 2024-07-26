Sinem Kobal ve Alp Navruz "Her Şeyin Başı Merkür" filmi için bir araya geliyor

Sinem Kobal ve Alp Navruz’lu “Her Şeyin Başı Merkür” filmine yeni bir oyuncu daha katıldı. İşte detaylar...

Sinem Kobal ve Alp Navruz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2024 18:45

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sky Film'in yapımcılığını üstlendiği, Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrollerini paylaşacağı "Her Şeyin Başı Merkür" filminin yarın okuma provası yapılacak.

Ali Balcı'nın yöneteceği filmde Sinem Kobal "Elif", Alp Navruz ise "Fırat" karakterlerine hayat verecek. Ayşe Balıbey'in aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan proje, ağustos başında sete çıkacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Gupse Özay'ın "Lohusa" filmindeki performansıyla beğeni toplayan Su Şanad da yer alacak. Su Şanad, Elif'in iş arkadaşı Funda rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

"Her Şeyin Başı Merkür" filmi, ilk olarak sinemalarda seyirciyle buluşacak ve büyük bir merakla beklenen bu yapımın izleyicilere ne zaman sunulacağı ise heyecanla bekleniyor.

Filmin yarın yapılacak okuma provası, oyuncuların karakterlerini derinlemesine tanımaları ve birbirleriyle olan uyumlarını artırmaları açısından önemli bir adım olacak. Sinem Kobal ve Alp Navruz'un ekran kimyalarının nasıl olacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu.

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