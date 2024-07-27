Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
Geçtiğimiz Şubat ayında iş insanı Murat Osman Özdemir ile nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in evliliğinde kriz olduğu iddiası magazin gündeminde şok etkisi yarattı. Gündeş iddialara bakın ne yanıt verdi?
Ebru Gündeş insanı Murat Osman Özdemir ile Şubat ayında evlenmişti. Ebru Gündeş'in boşanacağı iddiaları magazin sayfalarında yer aldı. Ünlü şarkıcı çıkan ayrılık haberlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Eşi Murat Osman Özdemir'le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'a yükleyen Ebru Gündeş "İyi ki" notunu düştü.