Ya Çok Seversen 2 saatte 3,5 milyon paylaşım aldı

Türkiye ile birlikte dünyanın birçok ülkesinde de yayınlanan Ay Yapım imzalı ‘Ya Çok Seversen’ dizisi dünya gündeminden inmiyor. Her bölümü çok konuşulan ve övgüler toplayan dizi dün gece yayınlanan 6’ncı bölümündeki romantik ve heyecanlı sahneleriyle 11 ülkede birden sosyal medya listelerinin üst sıralarında yer aldı. Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya, Belarus, Brezilya, Slovakya, Hırvatistan, Sırbistan, Ukrayna, Gürcistan ve Arnavutluk’ta listelere giren diziye hayranlarından övgüler yağdı. Yayın boyunca gündemden düşmeyen dizi hakkında yaklaşık 3,5 milyon paylaşım yapıldı.

Heyecanlı bir final sahnesinin ardından hafta boyu tanıtımlarıyla merakı yükselten dizi enerjisi yüksek, keyifli ve bir o kadar da romantik sahneleriyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Ateş ve Leyla’nın bahçedeki yakınlaşmalarının ardından Ateş Leyla’yı kucakladığı gibi Leyla’nın odasına götürse de durumlar hayal ettikleri gibi olmadı ve ikiliye Berit eşlik etti. Sabah Leyla’yla oyun oynadığı sırada bir an konuşan Berit tüm aileyi heyecanlandırdı. Füsun Leyla’nın kim olduğunun peşine düştü. Mert ile Meryem ilk buluşmaları için baş başa yemeğe çıktı. Ateş ve Leyla çocukları da alarak psikoloğun tavsiyesi üzerine beraber vakit geçirmek için lunaparka gittiler. Ekip orada keyifli vakit geçirirken Berit konuşmaya başladı. Evine hırsız giren Bige Ateş’i evine çağırdı. Çiftliğe gelen Füsun, Leyla’ya düğün fotoğrafını gösterdi. Leyla Ateş’e söylediği yalanı Füsun’a da söylerken Füsun’un bu işini peşini bırakmaya niyeti yoktu. Ateş’e olan duygularını açık açık söyleyen Bige’ye Ateş ‘Hayatımın geri kalanını geçirmek istediğim kişi sen değilsin’ cevabını verdi. Ateş’in gece Bige’de kaldığını düşünen Leyla ona trip attı. Leyla hakkında yeni fotoğraflara ulaşan Füsun, Leyla ve ekibin dolandırıcı çetesi olduğunu anladı. İş ortaklarını İstanbul’da ağırlayacak olan Ateş, yanına Leyla’yı da alarak onlara unutamayacakları bir gün yaşattı. Akşam iş yemeği diyerek Leyla’yı kandıran Ateş onu baş başa yemeğe götürdü. Leyla’ya olan duygularını açık bir şekilde ifade eden Ateş karşısında Leyla gözyaşlarına hakim olamadı. İkili arasında romantik anlar yaşanıp Ateş Leyla’ya ‘Sevgilim ol’ dediği esnada elindeki yeni fotoğraflarla çiftliğe gelen Füsun da tüm ekibi tehdit etti.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

‘Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de...