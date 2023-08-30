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Veliler şimdi hapı yuttu Okul servisi ücretlerine +yüzde 65 zam eklendi peki ne kadar oldu

2023-2024 okul servis ücretleri okulların açılmasına sayılı günler kala okuyan öğrencisi olan ebeveyn tarafından merakla araştırılıyor.

Veliler şimdi hapı yuttu Okul servisi ücretlerine +yüzde 65 zam eklendi peki ne kadar oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-08-2023 10:19

2023-2024 okul servis ücretleri okulların açılmasına sayılı günler kala okuyan öğrencisi olan ebeveyn tarafından merakla araştırılıyor. Okullar 11 Eylül de açılacak. Veli hangi bir masrafa yetişeceğim diye düşünürken, ardı arkası kesilmeyen zamlar arasına 2023-2024 okul servis ücretleri de eklenmiş bulunuyor. Gerek çalışan gerek çalışsa da okula gitmesi zor olan ebeveynin imdadına koşan okul servisleri, bu sene cepleri yakacağa benziyor. Hem servisçilerin hem de ebeveynin haklı olduğu konuda bir zam haberi daha cepleri yoracağa benziyor. En kısa mesafe okul servisi ücretleri açıklanmış bulunuyor. 

VELİLER KAHROLACAK

En yakın mesafe okul ücretlerinin bile uçup gittiği şu günlerde öğrencisini okula okul servisi ile göndermek durumunda kalanlar, kara kara düşünüyor. Peki en yakın mesafe 2023-2024 okul servis ücretleri ne kadar? 

2023-2024 okul servis ücretleri

Yeni dönem okul servis ücretleri ile alakalı yaşanan gelişmelerde okul servisi ücretlerine bir zam daha geldi. 0-1 Km 722 TL'den 1200 TL'ye, personelde ise 422 TL'den 640 TL'ye ulaştı.

Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi, bu fiyat 12 TL olurken, 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 8 TL olarak açıklandı. Okul servislerinin yol tarifelerine göre ise 0-1 km arası için aylık 792 liralık servis ücreti 1306 liraya çıkmış bulunmakta. 

0-1 KM ÜZERİNE YÜZDE 60 ZAM

23-25 km için velilerin ödemesi gereken tutar, rehber hizmetiyle birlikte aylık 4 bin 106 liraya ULAŞMIŞ BULUNUYOR. 

HALK İKİYE BÖLÜNDÜ

Okul servisi yeni ücretlerini duyan vatandaş, yapılan zamlar karşısında servis ücretlerine zam yapılmasa olmazdı şeklinde yorum yapıyorlar. Servis ücretlerindeki artışın nedeni yakıt fiyatlarındaki artış ve araç bakım maliyetlerindeki yükseliş olarak gösteriliyor.

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