"Vasiyet Hazırladınız mı?" Sorusuna Hülya Koçyiğit'ten Çarpıcı Yanıt

Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak anılan, sayısız unutulmaz projeye imza atan usta sanatçı Hülya Koçyiğit katıldığı son etkinlikte yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. 1963 yılından bu yana sinema ve televizyon dünyasına yön veren 200'den fazla filmde rol alan ve 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen efsane isim, bundan sonraki kariyerine dair net bir karar aldığını duyurdu.

Güzel Rol Teklifleri Var Ama Kararım Kesin

Yıllara meydan okuyan duruşu ve zarafetiyle her daim adından söz ettiren Hülya Koçyiğit katıldığı davette basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı. Gelen projeler hakkında konuşan usta oyuncu "Güzel rol teklifleri de var ama bir karar aldım arkasında duruyorum" diyerek oyunculuk sayfasını tamamen kapattığını açıkladı. Sinemaya adadığı uzun yılların ardından aldığı bu kesin kararla hayranlarını duygulandıran Koçyiğit sanat hayatındaki duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kadir İnanır'ın Vasiyet Tartışmalarına Değindi

Etkinlikte magazin gündemini meşgul eden diğer konulara da değinen Hülya Koçyiğit Türk sinemasının bir başka dev ismi Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla alevlenen miras tartışmaları hakkında konuşmaktan kaçınmadı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan usta sanatçı "Maalesef buna benzer olaylara daha önce de şahit olduk. Ailenin beklentileri olabiliyor ama Kadir İnanır'ın iradesine saygı duyulmalı" sözleriyle meslektaşına destek verdi ve bireysel iradenin önemine vurgu yaptı.

Kadir İnanır'ın miras sürecine dair yaptığı bu açıklamanın ardından gazetecilerin "Siz vasiyetname hazırladınız mı?" sorusuyla karşılaşan Hülya Koçyiğit bu soruya da son derece net ve kısa bir yanıt verdi: "Hayır, hazırlamadım."

Usta sanatçının hem oyunculuğu bırakma kararı hem de vasiyet konusundaki bu net tavrı sosyal medyanın ve magazin kulislerinin en çok konuştuğu konular arasına girdi.