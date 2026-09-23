Alıkara'nın Galasında Komik Anlar: Halit Özgür Sarı Miray Daner'i Şaşırttı!

Miray Daner ve Halit Özgür Sarı'nın başrolünü paylaştığı Alıkara dizisinin galasında komik anlar yaşandı. Halit Özgür Sarı'nın sözleri Daner'i şaşırttı.

Alıkara'nın Galasında Komik Anlar: Halit Özgür Sarı Miray Daner'i Şaşırttı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 11:08

TOD platformunun psikolog ve cinayet amirinin karanlık yollarını birleştiren yeni dizisi Alıkara yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Miray Daner ve Halit Özgür Sarı'yı ilk kez aynı projede buluşturan yapımın geçtiğimiz günlerde düzenlenen galası dizinin gizemli atmosferinin aksine oldukça neşeli anlara sahne oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başrol ikiliden Halit Özgür Sarı'nın röportaj sırasında yaptığı hareket partneri Miray Daner'i hazırlıksız yakaladı.

Röportajda Eğlenceli Koordinasyon Kazası

Karga Seven Pictures imzalı, yönetmen koltuğunda Hülya Gezer'in oturduğu Alıkara İstanbul'un karanlık sokaklarında geçen sürükleyici hikayesiyle olduğu kadar başrol oyuncularının uyumuyla da adından söz ettiriyor. Adli psikolog Işık And karakterine hayat veren Miray Daner ile cinayet amiri Deniz Baran Dağ'ı canlandıran Halit Özgür Sarı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen görkemli galada kameraların karşısına geçti.

İkilinin basına röportaj verdiği sırada sözü ele alan Halit Özgür Sarı gecenin düzenlenmesinde emeği geçen prodüksiyon ekibine teşekkür etti. Konuşmasını tamamladıktan sonra aniden partnerine dönerek "Miray'cım sen de belki teşekkür etmek istersin" diyen Sarı, Daner'i bir anda şoke etti. Ne olduğunu anlamak için birkaç saniye duraksayan ve ardından arkasına dönerek ekibe bakan Miray Daner'in o şaşkın halleri kameralara yansıdı. İkilinin arasındaki eğlenceli ve samimi diyalog sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan eğlenceli anlar arasına girdi.

Alıkara'nın Karanlık ve Sürükleyici Hikayesi

10 Eylül'de TOD ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Sezin Akbaşoğulları, Fatih Al ile Yaprak Medine gibi güçlü isimleri de kadrosunda barındıran Alıkara, psikolojik gerilim ve dram severlerin favorisi olmayı başardı. Hiçbir açıklama bırakmadan ortadan kaybolan babasının izini süren zeki psikolog Işık ile çok sevdiği yeğeni Neşe'nin şüpheli ölümünün ardındaki gerçeği arayan hırslı komiser Deniz'in yollarının kesiştiği yapım, başarılı oyunculuk performanslarıyla tam not alıyor. Gala gecesindeki bu eğlenceli anlarla yüzleri güldüren başrol ikili dizideki başarılı uyumlarını gerçek hayattaki samimiyetleriyle de taçlandırdıklarını gösterdi.

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