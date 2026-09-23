Tuzlu Kahve'ye Damga Vuran Yüzleşme: Kutsi ile Yasemin Ergene Yıllar Sonra Buluştu

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle magazin gündeminden düşmeyen Tuzlu Kahve dizisinin dün akşam yayınlanan dördüncü bölümü Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıracak nostaljik bir an dakikalara sahne oldu. Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımın son bölümüne Türk televizyonlarının unutulmaz ikilisi Kutsi ve Yasemin Ergene'nin yıllar sonra yeniden aynı sahneyi paylaşması damga vurdu.

Doktorlar'ın Levent ve Ela'sı

Dizide Mehmet ve Derin'in aşk acısı çektiği dakikalarda hikayeye dahil olan Kutsi hayat verdiği doktor karakteriyle izleyicileri adeta geçmişe götürdü. Yasemin Ergene ile Kutsi'yi 18 yıl sonra yeniden karşı karşıya getiren bu özel sahne geçmişte milyonları ekrana kilitleyen Doktorlar dizisine yapılan görkemli bir gönderme olarak sosyal medyanın zirvesine yerleşti.

Sahnede Feryal'in doktora kızının sözleneceğini söylemesinin ardından Elit karakterinin gelerek "İnsan bir kere aşka olan inancını kaybedince bir daha hiçbir şeye inanmıyormuş…" demesi ve ikilinin gözyaşlarına boğulması izleyicileri derinden etkiledi.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Ekran başındakileri adeta 18 yıl öncesine götüren bu duygusal yüzleşme sosyal medyada kısa süre içinde rekor sayıda paylaşım aldı. İzleyiciler "Levent bu sefer kesin bir şekilde Ela'yı kaybetti" ve "Gelmiş geçmiş en iyi karşılaşma sahnesi" şeklinde binlerce yorum yaptı.

Hatırlanacağı üzere bir dönemin fenomen dizisi Doktorlar'da Kutsi Levent karakterine, Yasemin Ergene ise Ela karakterine hayat vermişti. Dizinin unutulmaz 66'ncı bölümünde Levent nikah masasında Ela'yı terk ederek izleyicileri yasa boğmuştu. Tuzlu Kahve dizisinde yıllar sonra gerçekleşen bu görkemli buluşma efsanevi ikilinin hayranlarına adeta nostaljik bir rüzgar yaşattı.