Fatih Portakal'a Benzeyen Minik Bebek Sosyal Medyada Viral Oldu!

Sosyal medyanın neşe kaynağı olan o eğlenceli video kısa süre içinde binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak günün en çok konuşulan olayları arasına girdi. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı dünyalar tatlısı minik bebeğin yüz hatları ve bakışları görenlerde eşsiz bir tanıdıklık hissi yarattı. Birkaç saniye sonra beklenen benzetme de gecikmedi. Minik bebek usta gazeteci Fatih Portakal'a benzetildi! Benzerliği bir kez fark ettikten sonra geri dönmenin imkansız olduğu o anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

Fatih Portakal'ın Meşhur Mimikleri Bu Kez Bebekte Hayat Buldu

Yıllardır ekranlarda sunduğu ana haber bültenleri, kendine has üslubu ve olaylar karşısında takındığı tavırlarla Türk televizyon tarihinin en tanınan simlerinden biri olan Fatih Portakal hafızalardaki yerini koruyor. Kameraya attığı o karakteristik bakışlar, kaş kaldırma hareketleri ve ciddi ifadeleriyle özdeşleşen ünlü gazeteci uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürse de mimikleri her daim akıllarda kalmayı başardı.

Fakat bu kez Fatih Portakal adı bugüne kadarki en sempatik benzetmeyle magazin ve sosyal medya gündemine oturdu. Sosyal medyada dolaşıma giren videodaki minik bebeğin o ciddi bakışları ve yüz ifadesi adeta ünlü gazetecinin çocukluk halini andırıyordu.

Bebeğin Tatlılığına Övgü Yağdı

Fatih Portakal’a benzeyen bir bebek görüntülendi. pic.twitter.com/ohYpXbXO5k — Raportory (@raportory) September 21, 2026

Video kısa sürede viral olurken sosyal medya kullanıcıları da esprili yorumlarıyla paylaşım rekorları kırdı. "Fatih Portakal'ın minyatür versiyonu", "Aynı bakışlar aynı ifade" ve "Haberi sunmaya başlayacak sandık" tarzındaki eğlenceli yorumlar binlerce beğeni aldı. Benzerliğin ötesinde minik bebeğin saf güzelliği ve tatlılığı da kullanıcıların kalbini çaldı videonun altı nazar boncukları ve maşallah mesajlarıyla dolup taştı. Günümüzü güzelleştiren bu sevimli tesadüf sosyal medyanın en neşeli anlarından biri olarak hafızalara kazındı.