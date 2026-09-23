Asena Keskinci ile Yönetmen Sevgilisi Mert Uzunmehmet'ten İlk Birlikte Gala Pozu!

Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini bugün dijital projelerden reyting rekorları kıran dizilere taşıyan başarılı oyuncu Asena Keskinci son dönemin hem iş hem de özel hayatıyla en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Cihangir sokaklarında yeni sevgilisiyle el ele yürürken kameralara yakalanan ve gördüğü objektifler karşısında büyük bir panik yaşayan genç oyuncu bu kez tüm bu kaçış anlarını unutturdu. Keskinci başrolünü üstlendiği Üç Harfliler: Mühür filminin galasında yönetmen sevgilisi Mert Uzunmehmet ile birlikte kameraların karşısına geçerek ilk kez mutluluk pozu verdi.

Cihangir'deki Panik Anlarından Gala Mutluluğuna

Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle hafızalara kazınan ardından Jasmine ve Kızılcık Şerbeti gibi iddialı yapımlarla adından söz ettiren Asena Keskinci geçtiğimiz ağustos ayında Cihangir'de gizemli sevgilisiyle el ele görüntülenmişti. Karşısında aniden basın mensuplarını görünce büyük bir şaşkınlık ve panik yaşayan ünlü oyuncunun yanındaki ismin korku sinemasının dikkat çeken yapımlarından Üç Harfliler: Mühür filminin yönetmeni Mert Uzunmehmet olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı.

O dönem ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve kameralardan köşe kapmaca oynayan çift aradan geçen kısa zamanın ardından bu kez tedbiri elden bıraktı. 25 Eylül'de vizyona girecek olan filmin 22 Eylül'deki görkemli galasına el ele katılan ikili basın mensuplarına poz vererek birlikteliklerini resmen ilan etmiş oldu.

Hem Aşkta Hem İş Zirvesinde

Doğmamış bir bebeğin üzerine işlenen gizemli bir mührün etrafında dönen korku dolu olayları konu alan Üç Harfliler: Mühür filminde başrolü göğüsleyen Asena Keskinci yönetmen koltuğunda oturan sevgilisi Mert Uzunmehmet ile iş ve aşk hayatını başarıyla harmanladığını gösterdi. Cihangir'deki o neşeli ve panik dolu anların aksine galada oldukça rahat ve mutlu tavırlar sergileyen ikilinin uyumu davetliler ve magazin muhabirlerinden tam not aldı.