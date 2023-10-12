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Valilik yasakladı! O ilde dilencilere para verilemeyecek

Eskişehir Valiliği oldukça ilginç bir karara imza attı. Eskişehir'de artık dilencilere para vermek yasak. Valilikten yapılan açıklamaya göre söz konusu kararın gerekçesi, çocukların ve engelli vatandaşların sömürülmesini engellemek.

Valilik yasakladı! O ilde dilencilere para verilemeyecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 22:37

Eskişehir Valiliği, sosyal sorumluluk adımlarından biri olarak dilencilik faaliyetlerini ve bu faaliyetler kapsamında sokakta çalıştırılan çocuk ve engelli bireylerin sömürülmesini engellemeyi amaçlayan yeni bir karara imza attı.

H2: Valilikten Resmi Açıklama

Eskişehir Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "çocuklar ve engelli bireylerden kağıt mendil, yara bandı, çiçek, su ve benzeri ürünlerin satın alınmaması" konusunda halkı bilgilendirdi. Aynı zamanda dilencilik yapan kişilere ya da dilendirilen çocuk ve engellilere para verilmesinin de yasaklandığı belirtildi.

Bu karar, toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk adımlarının bir parçası olarak alındı. Sokakta dilencilik yapan ya da dilendirilen çocuk ve engelli bireylerin korunmasını ve bu tür eylemlerin önüne geçilmesini hedefliyor. Eskişehir Valiliği, bu kararla birlikte hem dilencilik faaliyetlerini engellemeyi hem de sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocuk ve engellilere yönelik sömürüyü ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Eskişehir Valiliği, çocukların korunması amacıyla sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve olumsuz ortamlarda maruz kalan çocukları hedef alan yeni bir 'Genel Emir' yayınladı. Bu emir, dilencilik faaliyetlerine, dilendirilen çocuk ve engellilere para verilmesinin yasaklanması gibi maddeleri kapsıyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tarafından imzalanan emir, Valilik resmi sitesi üzerinden paylaşıldı. Valilik açıklamasında, "Çocuklarımızı, sağlık ve güvenlik risklerinden koruma ve onların sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlama amacıyla bu kararlar alındı" denildi. Açıklamada, sokakta, toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, eğlence mekanlarında ve birçok benzer yerde 18 yaş altındaki çocukların çalıştırılmasının yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca vatandaşların merhamet duygularını istismar eden kişilere ya da dilendirilen çocuk ve engellilere para verilmesi, çocukların geri dönüşüm malzemesi toplama faaliyetlerinde bulunmaları yasaklandı. Yasağa uymayanlar için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

Valilik, bu kararla birlikte çocukların toplumda maruz kaldığı olumsuzluklara karşı bir adım atmış oldu. Çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesi, toplumsal duyarlılığın ve çocuk haklarının korunmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu tür emirler, çocukların sokakta maruz kaldığı riskleri azaltmayı ve onların daha iyi şartlarda büyümelerini sağlamayı amaçlıyor. Eskişehir Valiliği'nin aldığı bu karar, diğer illerin de benzer adımlar atmasına öncülük edebilir. Toplumsal bilinç ve çocukların korunması adına atılan bu adımlar, toplumun tüm kesimlerinin destek ve iş birliği ile hayata geçirilmelidir.

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