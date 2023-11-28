Valilik açıkladı okullara bir gün daha tatil

Erzurum'da meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle, merkezde bulunan Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.

Şehirde dün boyunca devam eden tipi ve kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, dün olduğu gibi bugün de Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.