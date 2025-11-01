Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan Reklam Çekimi Hazırlığı: İddialı Tarzı Gündem Oldu

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, reklam çekimi için kamera karşısına geçti. İddialı tarzı, takipçilerinden tam not aldı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan Reklam Çekimi Hazırlığı: İddialı Tarzı Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-11-2025 17:00

Uzak Şehir’in Yıldızı Sinem Ünsal Reklam Çekimi İçin Hazırlandı

 

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde “Alya” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Uzak Şehir'deki “Alya Albora” rolüyle adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal, bu kez bir reklam çekimi için kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı her gönderi, binlerce beğeni ve yorum alıyor. Sinem Ünsal, son olarak bir reklam filmi çekimi için hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı.

 

 Sinem Ünsal'ın İddialı Tarzı Takipçilerinden Tam Not Aldı

 

Sinem Ünsal, reklam çekimi için kamera karşısına geçmeden önce hazırlandığı anları içeren bir video yayınladı. Ünlü ismin bu paylaşımı, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünsal'ın bu yeni tarzı, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Paylaşılan videoda görülen saçı, makyajı ve genel iddialı tarzı, takipçilerinden tam not aldı. Bu durum, Sinem Ünsal'ın yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda stil tercihleriyle de geniş bir kitleyi etkilediğini gösteriyor. Ünlü oyuncu, yeni reklam filmi projesiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Benzer Haberler
Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi'den Cesur Pozlar: Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi'den Cesur Pozlar: "Kelimeler Yetersiz Kalır"
Bir Dönemin Efsanesi Geri Döndü! Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün Tanıtımı Sosyal Medyayı Salladı: Bir Dönemin Efsanesi Geri Döndü! Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün Tanıtımı Sosyal Medyayı Salladı: "İzlerken Utandım"
Murat Dalkılıç Ocakta 13. Kez Bıçak Altına Yatıyor: Sağlık Durumu Hakkında Konuştu Murat Dalkılıç Ocakta 13. Kez Bıçak Altına Yatıyor: Sağlık Durumu Hakkında Konuştu
İbrahim Çelikkol'lu Doc Uyarlamasının Kadrosu Güçleniyor! İbrahim Çelikkol'lu Doc Uyarlamasının Kadrosu Güçleniyor!
Özge Gürel'e Yakışıklı Partner Özge Gürel'e Yakışıklı Partner
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı
  • 29-10-2025 13:15

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı