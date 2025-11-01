Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'dan Reklam Çekimi Hazırlığı: İddialı Tarzı Gündem Oldu

Uzak Şehir’in Yıldızı Sinem Ünsal Reklam Çekimi İçin Hazırlandı

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde “Alya” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Uzak Şehir'deki “Alya Albora” rolüyle adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal, bu kez bir reklam çekimi için kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı her gönderi, binlerce beğeni ve yorum alıyor. Sinem Ünsal, son olarak bir reklam filmi çekimi için hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı.

Sinem Ünsal'ın İddialı Tarzı Takipçilerinden Tam Not Aldı

Sinem Ünsal, reklam çekimi için kamera karşısına geçmeden önce hazırlandığı anları içeren bir video yayınladı. Ünlü ismin bu paylaşımı, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünsal'ın bu yeni tarzı, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Paylaşılan videoda görülen saçı, makyajı ve genel iddialı tarzı, takipçilerinden tam not aldı. Bu durum, Sinem Ünsal'ın yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda stil tercihleriyle de geniş bir kitleyi etkilediğini gösteriyor. Ünlü oyuncu, yeni reklam filmi projesiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.