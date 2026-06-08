Uzak Şehir’de Şok Karar! Pakize Dizide Kalıyor mu?

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir sezon finaliyle birlikte yine gündemin üst sıralarına yerleşti. Hem hikâyesi hem oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda sezon arasıyla birlikte “kim kalacak, kim gidecek?” soruları da ortaya çıktı.

Sezon Finali Sonrası Ayrılıklar Konuşuluyordu

Dizi sezon finali yapınca doğal olarak ekipte değişiklik olup olmayacağı merak edilmeye başladı. Özellikle üçüncü sezonun ağustos sonu gibi çekileceğinin konuşulması kulislerde hareketliliğe neden oldu.

Bu süreçte bazı isimlerin projeye veda edeceği de netleşti. Ferit Kaya, Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ahmet Varlı’nın diziden ayrılacağı kesinleşmiş durumda.

Pakize Karakteri Merak Konusuydu

Dizide Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken ise ayrı bir merak konusuydu. Özellikle karakterin yaşadığı hikâye ve son bölümdeki gelişmeler sonrası “Acaba o da ayrılıyor mu?” sorusu izleyiciler arasında sıkça konuşulmaya başladı.

Hatta karakterin geçirdiği kaza sahnesi sonrası dizide kalıp kalmayacağına dair birçok spekülasyon ortaya çıktı.

Beklenen Haber Geldi: Devam Ediyor

Gelen bilgilere göre Yaren Güldiken’in diziden ayrılması beklenmiyor. Aksine oyuncunun yeni sezonda da projeye devam edeceği yönünde bir karar alındığı konuşuluyor. Bu haber özellikle Pakize karakterini seven izleyiciler için sevindirici bir gelişme oldu.

Öte yandan Yaren Güldiken’in özel hayatı da gündemde. Oyuncunun yaklaşık iki aydır rol arkadaşı Alper Çankaya ile bir ilişki yaşadığı ve şu günlerde tatilde oldukları biliniyor. Bu durum da sosyal medyada oldukça konuşulurken çiftin birlikte görüntüleri hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Yeni Sezon İçin Bekleyiş Sürüyor

Uzak Şehir ekibi yeni sezon hazırlıklarına yaklaşırken, kadroda kalan ve giden isimler netleşmeye devam ediyor. Ancak görünen o ki Pakize karakteri hikâyeye devam edecek.

Yani Yaren Güldiken için “veda” değil yeni sezonda devam eden bir yolculuk söz konusu.