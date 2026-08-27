Uzak Şehir’de Beklenen Oldu! 3. Sezondan İlk Kare Geldi

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Uzak Şehir, yeni sezonuyla dönmek için gün sayıyor. Dizinin 3. sezonuna ait tanıtım çalışmaları sürerken, afiş çekimi öncesinden gelen ilk kare de sonunda paylaşıldı.

Cihan ve Alya’nın yer aldığı fotoğrafı gören hayranlar resmen coştu. Yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadan gelen bu görüntü bile sosyal medyayı hareketlendirmeye yetti. Kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım yapılırken, dizinin takipçileri heyecanlarını gizleyemedi.

Cihan ve Alya Yeniden Gündemde

Yeni sezondan gelen ilk karede Cihan ve Alya’nın birlikte görülmesi, özellikle ikilinin hikâyesini yakından takip eden hayranları heyecanlandırdı.

Sosyal medyada fotoğrafın altına peş peşe yorumlar yağdı. “Heyecandan öleceğiz”, “Bu ne, kalbime indi” ve “Of, çok heyecan” gibi yorumlarla takipçiler yeni sezon için ne kadar sabırsız olduklarını gösterdi.

Anlaşılan o ki dizinin yeni sezonu daha başlamadan gündem yaratmayı başardı.

Finalde Neler Olmuştu?

Uzak Şehir’in geçtiğimiz sezon finalinde Alya ve Cihan, yaşadıkları onca sıkıntının ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanıyordu. Konakta da uzun zaman sonra ilk kez tatlı bir telaş vardı.

Fakat işler tam yoluna girmişken geçmişten gelen hesaplar yine ortaya çıktı. Meryem’in sakladığı büyük sırrı koz olarak kullanan Boran, yaptığı tehditle bütün dengeleri yeniden değiştirdi.

Tam da bu nedenle yeni sezonda hikâyenin nasıl devam edeceği büyük merak konusu.

Yeni Sezon İçin Heyecan Dorukta

Şimdi herkesin gözü yeni sezon tanıtım fragmanında. İlk kare bile bu kadar ses getirdiyse, fragmanın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada neler yaşanacağı şimdiden merak ediliyor.

Cihan ve Alya’nın hikâyesinde bundan sonra neler olacağı, Boran’ın tehdidinin nelere yol açacağı ve konağın yeni sezonda nasıl bir sürece gireceği izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında.