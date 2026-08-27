250 Milyon Dolarlık Dev Yat Kuşadası’na Geldi!

Rus milyarder Alexander Svetakov’a ait 72 metrelik Cloudbreak, yaklaşık 250 milyon dolarlık değeriyle Kuşadası açıklarına demirledi. Lüks detayları dikkat çekti.

250 Milyon Dolarlık Dev Yat Kuşadası’na Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 20:56

Kuşadası bugün oldukça dikkat çekici bir misafiri ağırlıyor. Rus milyarder Alexander Svetakov’a ait olduğu belirtilen 72 metre uzunluğundaki lüks mega yat Cloudbreak, sabah saatlerinde Kuşadası açıklarına demirledi.

Yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki yat, boyutu ve sahip olduğu özelliklerle görenlerin ilgisini çekti. Daha önce de Türkiye’nin farklı tatil bölgelerinde görülen lüks yatın Kuşadası’nda ne kadar kalacağı ise şimdilik belli değil.

Kuşadası Açıklarında Görüntülendi

Cayman Adaları bayraklı olduğu belirtilen 72 metrelik mega yat, sabah saatlerinde Kuşadası açıklarına geldi. Yatın yaklaşık bir ay önce Fethiye’de de görüldüğü öğrenildi.

Ancak bu kez rotasını Kuşadası’na çeviren Cloudbreak, özellikle denizden geçenlerin ve bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Yatın içinde kimlerin bulunduğu ve ilçede ne kadar süre kalacağı konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Değeri Dudak Uçuklatıyor

Cloudbreak’in yaklaşık 250 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Almanya’da 2016 yılında inşa edilen mega yat, daha önce dünyaca ünlü isimleri de ağırlamasıyla biliniyor.

Jennifer Lopez, Julia Roberts ve Heidi Klum gibi yıldızların geçmişte yatın misafirleri arasında yer aldığı aktarılıyor. Bu nedenle Cloudbreak sadece büyüklüğüyle değil, geçmişte ağırladığı isimlerle de dikkat çekiyor.

İçinde Yok Yok

Mega yatın özellikleri ise adeta lüksün sınırlarını zorluyor. Cloudbreak aynı anda 12 misafiri ağırlayabiliyor ve 26 kişilik mürettebat tarafından hizmet veriliyor.

Yatta helikopter pisti, spor salonu, havuz, sauna ve masaj odasının yanı sıra sinema salonu da bulunuyor. Yani birkaç günlüğüne tatile çıkan misafirlerin ihtiyaç duyabileceği neredeyse her şey düşünülmüş durumda.

Şimdilik Cloudbreak’in Kuşadası’ndaki rotası belirsiz. Ancak 72 metrelik dev yatın ilçeye gelişi bile bölgedeki deniz trafiğinin en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

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