Karsu’dan Takipçilerini Şaşırtan Hamle! Blues’la Göründü

Karsu Dönmez, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden biri. Ancak bu kez takipçilerine küçük bir sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı, oğlu Blues ile çekilmiş yeni fotoğraflarını art arda paylaşarak sosyal medyanın ilgisini çekti.

Karsu ile Hollandalı eşi Mike Schrama, bir süredir ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çiftin aile hayatından gelen bu yeni kareler de takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Karsu ve Mike Schrama’nın Mutluluğu

Karsu Dönmez, uzun süredir birlikte olduğu Hollandalı Mike Schrama ile 31 Temmuz 2024’te evlenmişti. Düğünden kısa bir süre sonra da hamile olduğunu duyurarak sevenlerine güzel haberi vermişti.

Çift, 11 Nisan’da oğulları Blues’un dünyaya gelmesiyle hayatlarının en özel dönemlerinden birine adım attı. Karsu, oğlunun doğumunu duyururken duygularını oldukça içten sözlerle anlatmış ve anne-baba olmanın kendilerinde bambaşka bir sevgi yarattığını söylemişti.

Oğlu Blues ile Yeni Kareler

Özel hayatını mümkün olduğunca kameralardan uzak tutan Karsu, oğluyla ilgili paylaşımlarında da oldukça temkinli davranıyor. Fakat bu kez Blues ile çekilmiş yeni karelerini peş peşe paylaşmayı tercih etti.

Karsu’nun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar, takipçileri tarafından kısa sürede fark edildi. Anne-oğul kareleri, sevenlerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Özellikle Karsu’nun uzun bir aradan sonra oğlu Blues ile yeni görüntüler paylaşması, takipçilerinin ilgisini daha da artırdı. Görünen o ki Karsu’nun bu küçük “kural bozması” sevenlerini oldukça mutlu etti.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Karsu’nun aile hayatından samimi kareler paylaşması sosyal medyada sıcak karşılandı. Takipçileri, anne ve oğlun fotoğraflarına güzel dileklerini ve sevgi dolu yorumlarını bıraktı.

Karsu, müzik kariyerinin yanı sıra artık annelik heyecanıyla da gündemde. Blues ile geçirdiği keyifli anları zaman zaman takipçileriyle paylaşması ise hayranlarının yüzünü güldürüyor. Yeni kareler de bu güzel aile tablosunun bir başka yansıması oldu.