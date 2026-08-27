Amin Reis Resti Çekti! Yeni Tarzıyla Herkesi Şaşırttı

Sosyal medyada “Amin Reis” lakabıyla tanınan Gizem Yıldız, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Eşiyle çektiği videolarda söylediği “Amin amin” sözleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yıldız, bu kez tarzıyla gündemde.

Yakın zamanda anne olan fenomen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda kapalı giyim tarzını sürdüğünü gösterdi. Sufleli takımıyla kamera karşısına geçen Yıldız, görünümüne yaptığı esprili göndermeyle de takipçilerinin ilgisini çekti.

“Herkes Açılmamı Beklerken...”

Gizem Yıldız, paylaşımının altına “Herkes açılmanı beklerken senin daha da kapanmaya hevesin vardır” notunu yazdı. Böylece hem tercih ettiği tarzı gösterdi hem de kendisiyle ilgili yapılan yorumlara adeta kendi cümlesiyle cevap verdi.

Paylaşım kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Yıldız’ın yeni tarzını beğenenler yorum bölümünde güzel sözlerini peş peşe sıraladı.

Takipçilerinden Övgü Yağdı

Gizem Yıldız’ın paylaşımının altı kısa sürede yorumlarla doldu. Takipçileri, “Çok yakışmış”, “Yakışmış ya bence” ve “O kadar güzelsin ki” gibi yorumlarla fenomenin görünümünü beğendiklerini dile getirdi.

Bir takipçisinin “Kapalı olup da açılmayan divamızda alkış alalım” şeklindeki yorumu da dikkat çeken mesajlardan biri oldu. Görünen o ki Yıldız’ın tarzını değiştirmemesi, takipçileri tarafından genel olarak olumlu karşılandı.

Estetik Süreciyle de Gündeme Gelmişti

Gizem Yıldız’ın adı daha önce estetik işlemleriyle de gündeme gelmişti. Kısa aralıklarla burun estetiği ve dudak dolgusu yaptıran fenomen, işlemlerin ardından yüzünde oluşan yanık nedeniyle zor bir dönem geçirmişti.

Yaşadığı süreci sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yıldız, o dönemde de uzun süre konuşulmuştu.

Şimdi ise hayatındaki yeni dönemin ve kendi tarzının keyfini çıkarıyor. Son paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturan Yıldız, anlaşılan o ki tarzıyla konuşulmaya devam edecek.