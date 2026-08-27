Bülent Şakrak’tan Sağlık Alarmı! Gerçek Check-Up’ta Ortaya Çıktı

Bülent Şakrak’tan hayranlarını rahatlatan bir açıklama geldi. Oyuncu, Haziran ayında yaptırdığı rutin check-up sırasında kalp damarlarında ciddi bir tıkanıklık fark edildiğini ve bunun üzerine stent takıldığını anlattı. Neyse ki Şakrak’ın şu an sağlık durumu oldukça iyi.

Oyuncu, Kadıköy’de düzenlenen bir konser öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti. Müzikten de bahseden Şakrak, sevdiği türküler olduğunu ve özellikle Mahzuni Şerif ile Neşet Ertaş hayranı olduğunu söyledi. Müzisyenlik gibi bir iddiasının olmadığını belirten oyuncu, sadece türkü söylemeyi çok sevdiğini anlattı.

Check-Up’ta Ortaya Çıktı

Haziran ayında yaptırdığı check-up sırasında kalp damarlarındaki tıkanıklığın ortaya çıktığını söyleyen Şakrak, hemen harekete geçtiğini anlattı.

Yaşadıklarını oldukça rahat bir dille anlatan oyuncu, stent işleminin düşündüğünden çok daha kolay geçtiğini söyledi. Hatta durumu esprili bir şekilde diş tedavisiyle kıyasladı. Şakrak, herhangi bir ciddi sorun yaşamadan süreci atlattığını ve şu anda kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.

Şakrak ayrıca bu durumun, yakın zamanda hayatını kaybeden genç oyuncu meslektaşının ardından daha fazla gündeme geldiğini söyledi. O dönemde yaşanan üzücü olay nedeniyle kendi sağlık durumunun da daha çok konuşulduğunu ifade etti.

“Allah’a Çok Şükür Bir Şey Olmadı”

Sağlık durumunun iyi olduğunu özellikle vurgulayan Şakrak, kendisini merak edip arayan ve soran herkese de teşekkür etti. Bu süreçte çevresinden büyük ilgi gördüğünü söyleyen oyuncu, “Sevenimiz çokmuş” diyerek duygularını samimi bir şekilde dile getirdi.

Aşk Hayatı da Yolunda

Şakrak’a sağlık açıklamasının ardından aşk hayatıyla ilgili de soru geldi. Oyuncu, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu kız arkadaşıyla ilişkisinin güzel gittiğini söyledi.

Duygularını saklamadığını belirten Şakrak, ilişkilerinin sakin ve huzurlu şekilde devam ettiğini, her şeyin yolunda olduğunu anlattı. Kısacası hem sağlığı hem de özel hayatı konusunda Şakrak’ın keyfi yerinde.