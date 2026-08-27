Konser Bir Anda Evlilik Şovuna Döndü! Gökhan Türkmen Şaştı Kaldı

Gökhan Türkmen’in Zonguldak konserinde romantik anlar peş peşe yaşandı. Ünlü şarkıcının şarkıları eşliğinde tam 9 çift aynı anda evlilik teklifi etti.

Konser Bir Anda Evlilik Şovuna Döndü! Gökhan Türkmen Şaştı Kaldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 20:35

Gökhan Türkmen’in Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde verdiği konser, alışılmışın biraz dışına çıktı. Ünlü şarkıcının sevilen parçaları eşliğinde tam 9 çift birbirine evlilik teklifi etti. Sayı o kadar fazlaydı ki Türkmen bile şaşkınlığını gizleyemedi.

Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan şarkıcı, hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. Ancak gecenin en çok konuşulan kısmı şarkılardan ziyade peş peşe gelen evlilik teklifleri oldu.

9 Çift Aynı Anda Teklif Etti

Konser, Karadeniz Ereğli’deki tarihi Acheron Amfi Tiyatro’da düzenlendi. Cehennemağzı Mağaraları içerisinde bulunan ve yaklaşık bin 500 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken mekâna vatandaşların ilgisi de oldukça yoğundu.

Türkmen’in özellikle duygusal şarkılarını söylediği sırada 9 çift, birbirlerine evlilik teklif etti. Ortaya romantik görüntüler çıkarken, seyirciler de bu özel anları alkışlarla destekledi.

Türkmen de Gecenin Şaşkınlığını Yaşadı

Konserin ardından geceyi değerlendiren Gökhan Türkmen, yaşananların kendisi için de oldukça özel olduğunu söyledi. Evlilik tekliflerine alışık olduğunu belirten şarkıcı, bu kez sayının beklenenden çok daha fazla olduğunu anlattı.

Türkmen, “Bir gecede bu kadar evlilik teklifi olması bizi de şaşırttı” diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Hatta gecenin bir noktasında evlilik tekliflerinin kendi şarkılarının bile önüne geçtiğini söyledi.

Çiftlere Mutluluk Diledi

Yaşanan romantik anların ardından Türkmen, genç çiftlere güzel dileklerini de iletti. “Böyle bir şey görmedim” diyen ünlü şarkıcı, çiftlere uzun ve mutlu bir ömür diledi.

Gecenin sonunda Türkmen, konser boyunca söylediği şarkıların gelin ve damatlara armağan olduğunu belirtti. Kısacası Karadeniz Ereğli’deki konser, hem müzik hem de aşk açısından oldukça renkli bir geceye dönüştü. 9 çiftin aynı gecede evlilik teklif etmesi ise konserin hafızalara kazınan en özel anı oldu.

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