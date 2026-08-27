76 Yaşında Öyle Bir Şey Yaptı ki! Şener Üşümezsoy’dan Olay Hareket!

Deprem konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez oldukça farklı bir görüntüyle dikkatleri üzerine çekti. 76 yaşındaki Üşümezsoy, katıldığı bir etkinlikte sahneye davet edilince yaptığı hareketle salondaki herkesi şaşırttı.

Genellikle deprem değerlendirmeleri ve bilimsel açıklamalarıyla gördüğümüz Üşümezsoy, bu kez sahnede bambaşka bir şekilde karşımıza çıktı. Üzerindeki kıyafeti çıkaran ünlü isim, davetlilere kaslarını gösterdi.

Sahneye Çıktı Üzerini Çıkardı

Etkinlik sırasında sahneye davet edilen Üşümezsoy, konuştuğu sırada fiziksel görünümünü göstermek istedi. Bunun üzerine üzerini çıkararak kaslarını davetlilerin karşısında sergiledi.

Salondakiler ise ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda karşılarında bu görüntüyü buldu. 76 yaşındaki Üşümezsoy’un formda görüntüsü, etkinliğin en beklenmedik anlarından biri oldu.

Üşümezsoy’un bu hareketi, yıllardır kamuoyunun karşısına daha çok bilimsel açıklamalarıyla çıkan bir isim için oldukça farklı bir görüntü ortaya çıkardı.

Davetliler Şaşkınlığını Gizleyemedi

Sahnede yaşanan bu beklenmedik an, salondaki davetlilerin de dikkatini çekti. Üşümezsoy’un üzerini çıkarıp kaslarını göstermesi karşısında bazı davetliler şaşkınlık yaşarken, o anlar etkinlikte bulunanların hafızasına kazındı.

Üşümezsoy ise yaptığı hareketin ardından gençlik mesajı vermeyi de ihmal etmedi. 76 yaşındaki akademisyen, “Öleceğiz ama böyle genç olarak ölmemiz lazım” diyerek salondakilere seslendi.

Gecenin En Çok Konuşulan Anı Oldu

Üşümezsoy’un sahnedeki bu sürpriz çıkışı, katıldığı etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri haline geldi. Deprem açıklamalarıyla tanınan akademisyenin bu kez fiziksel görüntüsüyle gündeme gelmesi, sosyal medyada da merak uyandırdı.

Kısacası Üşümezsoy, 76 yaşında olduğunu adeta unutturan enerjisiyle geceye damgasını vurdu. Sahnedeki beklenmedik hareketi ve söylediği sözler, etkinliğin en çok konuşulan anlarından biri oldu.