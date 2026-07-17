Bergüzar Korel'den Eşi Halit Ergenç'in Termos Aşkına Güldüren Gönderme!

Ekranların parmakla gösterilen örnek çiftlerinden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç sosyal medyanın neşeli rutinleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç'in günlük yaşamındaki ev hallerini ve seyahat alışkanlıklarını sık sık esprili bir dille hayranlarıyla paylaşan Korel bu kez ünlü aktörün yanından bir an olsun ayırmadığı meşhur aksesuarlarını radarına aldı: Termoslar!

Güzel oyuncunun eşinin bu sevimli takıntısını gözler önüne serdiği video dijital dünyada kısa sürede yüksek etkileşim alarak haftanın en çok konuşulan aile içerikleri arasına girdi.

Halit Ergenç'in Yanından Ayırmadığı Çeşit çeşit Termoslar!

Bergüzar Korel kişisel Instagram hesabı üzerinden yayınladığı eğlenceli videoda eşi Halit Ergenç'in adeta bir içecek istasyonu gibi her yere farklı boyut ve işlevlerdeki termoslarla gidişini kayda aldı. Çayından kahvesine, soğuk suyundan detoks içeceklerine kadar günlük sıvı tüketimine aşırı dikkat eden Ergenç'in bu titiz alışkanlığı Korel'in esprili kamerasına takıldı.

Korel usta aktörün elinde ve çantasında çeşit çeşit termoslarla görüldüğü o anları şu sözlerle özetledi: "Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz."

Sosyal Medya Anneleri ve Çiftlerden Tam Not!

Bergüzar Korel'in abartıdan uzak, tamamen doğal ve çabasız aile içi mizahını yansıtan bu paylaşımı kısa sürede magazin sayfalarında ve X (Twitter) platformunda viral oldu. Korel'in bu tatlı sitemine özellikle evli çiftlerden ve takipçilerinden binlerce benzer yorum geldi. Hayranları "Süleyman Han hazretleri de olsan o termoslar taşınacak" ve "Her evde en az bir tane termos bağımlısı erkek vardır" şeklinde neşeli yorumlar bıraktı.