Usta oyuncu Itır Esen'e acı haber!

Yeşilçam'ın usta ismi Itır Esen, ablası Deniz Seval'in hayatını kaybetmesiyle derin bir üzüntü yaşadı. Oyuncu, acı haberi sosyal medya platformlarından duyurarak, ablasının mayıs ayından beri süren mücadelesini kaybettiğini belirtti. Esen, duygusal bir paylaşımla, "Çocukluğum rüyalarımda kaldı. Çok üzgünüm ablam" ifadeleriyle sevenleriyle paylaştı.

Öte yandan, Itır Esen'in geçtiğimiz aylarda omurgasındaki eğrilik nedeniyle geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuştuğu haberleri gelmişti. Uzun bir iyileşme sürecinden sonra Esen, sevgili doktorları ve sevenlerinin dualarıyla Temmuz'dan Kasım'a kadar olan süreci atlattığını ve sağlığına kavuştuğunu sevinçle duyurmuştu.