Usta oyuncu, “Binbir Gece Masalları” dizisinde

TRT tabii’nin iddialı dönem dizisi Binbir Gece Masalları, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği, usta yönetmen Metin Günay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosuna usta oyuncu Nazan Kesal da katıldı.

10’ar bölümden oluşan ve 3 sezon olarak planlanan dizide Nazan Kesal, Fatma karakterine hayat verecek. Başrollerinde Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı yapımda, Kesal, Çelikkol’un canlandırdığı Şehriyar’ın annesi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Senaryosunu Atilla Engin’in kaleme aldığı Binbir Gece Masalları, ihtişamlı prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla TRT tabii’nin en iddialı projelerinden biri olmaya aday. Çekimleri tüm hızıyla süren dizinin, izleyiciyi büyüleyici bir masal dünyasına götürmesi bekleniyor.