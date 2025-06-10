Uraz Kaygılaroğlu Eski Eşi ve Kızıyla Tatilde! Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten ve kızları Ada ile birlikte tatile çıktı. Ünlü oyuncu, keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ailece yapılan bu tatil, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Tekne Tatiliyle Sezonu Açtılar

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında evlendiği ve 2019’da yollarını ayırdığı meslektaşı Melis İşiten ile dostane ilişkisini sürdürüyor. İkili, kızları Ada ile birlikte çıktıkları tekne tatiliyle yaz sezonunu açtı. Bu özel tatilde çiftin yakın arkadaşları da kendilerine eşlik etti.

Sosyal Medyada Tatil Kareleri Büyük İlgi Gördü

Uraz Kaygılaroğlu, tatil boyunca çekilen eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatil kareleri kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun kızları ve eski eşiyle olan samimi görüntüleri, hayranlarından takdir topladı. Dostça devam eden ilişkileri de övgü aldı.

Melis İşiten’den Dikkat Çeken Açıklama

Diğer yandan Melis İşiten, geçmişte yaşadığı zorlu ilişkileri bir programda samimi bir dille anlattı. Ünlü oyuncu, “Çok acayip, çok sağlam aldatılma hikâyelerim var. O ilişkide nasıl kalmaya devam ettiğimi hâlâ anlayamıyorum” sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in ailece çıktıkları bu tatil, magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Hayranları, çiftin yeni tatil karelerini heyecanla bekliyor.