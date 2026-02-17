Ünlü şeflerin lezzetli Ramazan sofraları Foods Digitale Şubat sayısında

On bir ayın sultanı Ramazan’a günler kala iftar ve sahur sofralarının bereketini yansıtan, birbirinden özel tatlar, usta şeflerin tarifleriyle Foods Digitale Şubat sayısında okuyucularla buluşuyor.



Derginin kapağında ise Zeytinburnu’nun kalbinde, yüzyılların izini taşıyan, yalnızca ekmek pişen bir yapı değil; ateşin, emeğin ve hafızanın aynı çatı altında buluştuğu çok özel bir mekânı Tarihi Merkezefendi Fırını her yönüyle ele alınıyor.



Foods Digitale Şubat sayısında köşe yazarlarının Ramazan’a özel yazıları dikkat çekiyor. Gastronomi tarihi yazarı Rıza Sönmez, 1. Dünya Savaşı’nın Osmanlısında İftar başlıklı yazısında Ramazan ritüllerini kaleme alırken, TV programcısı Mesut Yar ise “Eski Ramazanlar diye bir şey yok. Çünkü eskimeye inanmayanlardanım. Belki silikleşebilir ama yeni gelenin o konturları yeniden canlandıracağını bilmek de inanç haresinin kudret çeşmesidir” diye kaleme alıyor.