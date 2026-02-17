Ünlü şeflerin lezzetli Ramazan sofraları Foods Digitale Şubat sayısında

Ünlü şeflerin lezzetli Ramazan sofraları Foods Digitale Şubat sayısında
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-02-2026 22:04

On bir ayın sultanı Ramazan’a günler kala iftar ve sahur sofralarının bereketini yansıtan, birbirinden özel tatlar, usta şeflerin tarifleriyle Foods Digitale Şubat sayısında okuyucularla buluşuyor.
 
Derginin kapağında ise Zeytinburnu’nun kalbinde, yüzyılların izini taşıyan, yalnızca ekmek pişen bir yapı değil; ateşin, emeğin ve hafızanın aynı çatı altında buluştuğu çok özel bir mekânı Tarihi Merkezefendi Fırını her yönüyle ele alınıyor.
 
Foods Digitale Şubat sayısında köşe yazarlarının Ramazan’a özel yazıları dikkat çekiyor. Gastronomi tarihi yazarı Rıza Sönmez, 1. Dünya Savaşı’nın Osmanlısında İftar başlıklı yazısında Ramazan ritüllerini kaleme alırken, TV programcısı Mesut Yar ise “Eski Ramazanlar diye bir şey yok. Çünkü eskimeye inanmayanlardanım. Belki silikleşebilir ama yeni gelenin o konturları yeniden canlandıracağını bilmek de inanç haresinin kudret çeşmesidir” diye kaleme alıyor.

Benzer Haberler
test sayfası test sayfası
Karaca’dan Mutfak Teknolojisinde Yeni Devrim Plasma Steel 3PLY 316+ Tencere Seti Karaca’dan Mutfak Teknolojisinde Yeni Devrim Plasma Steel 3PLY 316+ Tencere Seti
Bel fıtığına yol açan 7 önemli etken! Bel fıtığına yol açan 7 önemli etken!
Gözlerden Sağlığa Erken Uyarı Gözlerden Sağlığa Erken Uyarı
Kış Aylarında Gripten Korunmanın 6 Etkili Yolu Kış Aylarında Gripten Korunmanın 6 Etkili Yolu
Türk Kadını Havacılıkta Dünyanın İlk 5’inde Türk Kadını Havacılıkta Dünyanın İlk 5’inde
ÇOK OKUNANLAR
7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!
  • 17-02-2026 12:42

7,7 Milyon Takipçiyi Mest Eden Kareler: Esra Bilgiç’ten Yeni Paylaşım!

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!
  • 12-02-2026 11:33

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!

Beren Saat’ten Radikal Dönüş!
  • 12-02-2026 12:24

Beren Saat’ten Radikal Dönüş! "CapitaliZoo" ile Müzik Dünyasını Salladı.

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı:
  • 16-02-2026 14:25

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı: "İlk Sevgilim, Sonsuz Sevgilim"

Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı:
  • 16-02-2026 11:08

Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı: "Siz Kimsiniz ki Sizinle Evleneyim?"