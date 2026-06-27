Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen Sevgilisi Naz Canbaz İle Nişanlandı!

Pop müziğin başarılı isimlerinden Gökhan Özen evlilik yolunda radikal bir adım attı. Geçmişteki evliliğinin ardından özel yaşantısını kameralardan uzak tutmaya özen gösteren 46 yaşındaki sanatçı bir süredir birlikte olduğu Naz Canbaz ile nişanlandı. Klasikleşen hit eserleriyle müzik dünyasında kalıcı bir yer edinen şarkıcı bu mutlu gelişmeyi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

Sosyal Medyadan Gelen Sürpriz Duyuru

Gökhan Özen nişanlandığını sosyal medya hesabında yayınladığı bir fotoğrafla duyurdu. Sevgilisine evlilik teklifinde bulunan ve olumlu yanıt alan sanatçı Canbaz'ın parmağına taktığı tektaş yüzüğün görselini takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "Resmen nişanlandı" notunu düşen ünlü müzisyen hemen ardından eklediği "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür..." ifadeleriyle ilişkisine verdiği değeri gözler önüne serdi. Çiftin bu özel anı kısa sürede sosyal ağlarda yoğun bir etkileşim alarak gündemin üst sıralarına tırmandı.

Medya Spekülasyonlarına Net Yanıt

Ünlü şarkıcı beraberliğini geçtiğimiz yılın eylül ayında yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurmuştu. O dönemde sevgilisinin kimliği ve mesleği hakkında basında çıkan kulaktan dolma iddialara tepki gösteren Özen, spekülasyonların önüne geçmek adına bizzat açıklama yapmıştı. Naz Canbaz'ın, kendisinin Türkiye'deki müzik yapım şirketinde sosyal medya yöneticisi olarak görev yaptığını belirten sanatçı, onun yabancı uyruklu olduğuna dair iddiaları da yalanlamıştı. Birlikteliğini kameralardan uzakta yaşamayı tercih ettiğini her fırsatta vurgulayan müzisyen, iş ortaklığından doğan bu bağı evlilikle taçlandırma kararı aldı.

Aile Arasında Tören ve Miami Seyahati

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın aktardığı bilgilere göre çiftin yüzükleri İstanbul'da aile arasında gerçekleştirilen oldukça sade bir törenle takıldı. Temmuz'da müzikseverlerle buluşturacağı "Summer Time" adlı yeni şarkısıyla uluslararası alanda yoğun bir maratona girmeye hazırlanan Gökhan Özen, nişanlısıyla birlikte Miami'de bir haftalık bir tatil planladı. Çift bu kısa kaçamak sayesinde hem evlilik yolunda attıkları ilk adımı hem de yaklaşan yeni şarkının heyecanını birlikte kutlayacak.