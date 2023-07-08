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Ünlü sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti!

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur hayatını kaybetti. Sağlık Bakan Fahrettin Koca acı haberi, 'Çok üzgünüz' sözleriyle duyurdu.

Ünlü sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti!
Yayın Tarihi : 2023-07-08 23:30

 MFÖ grubunun üyelerinden, sevilen sanatçı Özkan Uğur yaşamını yitirdi. 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur, üç kez lenf kanserini yenmiş ancak hastalığı nüksetmişti. Özkan Uğur bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.

BAKAN KOCA DUYURDU! 'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Acı haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca paylaşımında "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

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