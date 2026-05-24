Jülide Kural’ın Gergin Anları Dikkat Çekti! Kadir İnanır İçin Bekleyiş Sürüyor

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında tutuluyor. Edinilen bilgilere göre sanatçının durumu ciddiyetini korurken entübe edildiği yönündeki haberler sevenlerini derinden üzdü.

Hastanede Kritik Süreç

İstanbul Beşiktaş’taki bir hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındığı ve iki gün önce entübe edildiği öğrenildi. Ailesine yakın kaynaklar sanatçının oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle yakından takip edildiğini belirtiyor.

Sanatçının yeğeni Levent İnanır yaptığı açıklamada umutlu olduklarını ifade ederek sağlık ekibinin süreci yakından yönettiğini söyledi. İnanır “Yeterince oksijen alamıyor, değerleri takip ediliyor” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Jülide Kural Hastane Önünde Görüntülendi

Sanatçının uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural hastane çıkışında basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Oldukça gergin ve konuşmakta zorlanan Kural’ın, sorular karşısında sadece kısa ve net yanıtlar verdiği görüldü.

Gazetecilerin Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin sorularını yönelttiği sırada Jülide Kural’ın “Hayır, hayır, hayır” demekle yetinmesi dikkat çekti. Kural’ın bu tepkisi hastane çevresindeki yoğun duygusal atmosferi de gözler önüne serdi.

Sevenleri Umutla Bekliyor

Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken hayranları sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşmaya devam ediyor. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Kadir İnanır için sevenleri iyi haber bekliyor.