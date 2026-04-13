Ünlü Oyuncunun Son Hali Görenleri Şaşırttı: Tam 72 Kilo Verdi!

Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncularından Esin Gündoğdu, yıllar içinde sergilediği azimli mücadelesiyle bambaşka bir görünüme kavuştu. Bir dönem 138 kiloya kadar çıkan ünlü sanatçı, toplamda 72 kilo vererek adeta yeniden doğdu. Sosyal medyada paylaşılan son kareleri izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yaratırken, Gündoğdu'nun bu değişimi "tanınmaz halde" yorumlarını da beraberinde getirdi.

"10 Yıllık Bir Emek Var"

Zayıflama sürecinin bir gecede gerçekleşmediğini belirten Esin Gündoğdu, bu yolculuğun aslında 10 yıl öncesine dayandığını vurguladı. Özellikle rol aldığı diziler üzerinden süreci anlatan oyuncu, izleyicinin bu değişime aslında tanıklık ettiğini hatırlattı:

"Ben 10 yıl önce diyet yapmaya başladım. Aşk Yeniden dizisindeyken yavaş yavaş zayıfladığımı göreceksiniz. Sonra Yeni Gelin dizisine başladım, orada da süreç devam etti. Ben gözünüzün önünde sağlıklı beslenerek ve diyet yaparak zayıfladım."

Ameliyat Süreci ve Şeffaf Açıklama

Zayıflama yolculuğunda her zaman işlerin planlandığı gibi gitmediğini samimiyetle dile getiren Gündoğdu, yaşadığı bir kayıp sonrası duygusal yeme bozukluğu nedeniyle yeniden kilo aldığını paylaştı. Bu noktada radikal bir karar aldığını belirten oyuncu:

Dönüm Noktası: Yaşadığı kilo artışının ardından 5 yıl önce mide ameliyatı olmaya karar verdi.

Dürüstlük: "Ameliyat olduğumu hiçbir zaman saklamadım," diyerek sürecini şeffaf bir şekilde yönettiğini belirtti.

"Dolandırıcılara İnanmayın" Uyarısı

Esin Gündoğdu, son dönemde artan sahte reklamlar ve yapay zeka ile oluşturulan içerikler konusunda hayranlarını sert bir dille uyardı. Adının ve görüntüsünün çeşitli zayıflama ürünleriyle ilişkilendirilmesine tepki gösteren ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir ürün kullanmadım. Yapay zeka ve benim adımı kullanarak ürün satmaya çalışanlar var, sakın dolandırılmayın. Sadece sağlıklı beslenme, diyet ve cerrahi destekle bu noktaya geldim."

Şimdilerde fit görünümü ve yüksek enerjisiyle dikkat çeken Esin Gündoğdu, hem sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor hem de azmiyle pek çok kişiye ilham olmaya devam ediyor.