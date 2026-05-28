Şok Görüntü! Güllü’nün Kızına Ait Kare Ortaya Çıktı

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü’nün trajik ölümü sonrası başlayan soruşturma süreci magazin ve adliye gündeminde etkisini sürdürüyor. 2025 yılının Eylül ayında Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümü uzun süre “kaza” olarak değerlendirilmişti. Ancak dosyada ortaya çıkan yeni bulgular süreci bambaşka bir noktaya taşıdı.

Soruşturma Cinayet Dosyasına Dönüşmüştü

İlk incelemelerde darp izine rastlanmaması nedeniyle olayın kaza ya da intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu. Fakat Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen detaylı soruşturma hazırlanan adli tıp ve bilirkişi raporlarıyla farklı bir tablo ortaya koydu.

Raporda Güllü’nün kanında yüksek seviyede alkol tespit edildiği ve düşüş şeklinin dış müdahale ihtimalini güçlendirdiği öne sürüldü. Bu gelişmeler dosyanın “cinayet” şüphesiyle yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

En Kritik İfade Dosyanın Seyrini Değiştirdi

Soruşturmada en dikkat çeken detaylardan biri ise olay gecesi evde bulunan bir tanığın ifadesi oldu. Tanık Sultan Nur Ulu’nun savcılığa verdiği ifadede Güllü ile kızı Tuğyan arasında yaşanan tartışmaya ilişkin çarpıcı iddialar yer aldı.

Ulu’nun ifadesinde Güllü’nün bacaklarından tutularak açık pencereden aşağıya itildiği yönündeki beyanlar dosyada önemli bir kırılma noktası oluşturdu. Bu ifadelerin ardından süreç hızlandı ve tutuklama kararı geldi.

Cezaevi Süreci ve İddialar

9 Aralık 2025’te yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu sırada yakalanan Tuğyan Ülkem Gülter kısa süre sonra tutuklanarak Gebze Cezaevi’ne gönderildi. Savcılık süreci devam ederken Gülter’in suçlamaları kabul etmediği ve olayın bir kaza sonucu yaşandığını savunduğu öğrenildi.

Gülter’in avukatları Güllü’nün zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düştüğünü ileri sürdü.

Cezaevinden İlk Görüntü Gündem Oldu

Aylardır tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevindeki ilk fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Ortaya çıkan kare kısa sürede büyük yankı uyandırırken kullanıcılar ikiye bölündü.

Bir kısım kullanıcı görüntüye tepki gösterirken, bir kısım ise yargı sürecinin tamamlanması gerektiğini savundu. Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte olay yeniden magazin ve gündem sayfalarının en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.