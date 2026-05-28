120 Bin Kişi Bekleniyor: Kanye West İstanbul’a İndi

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West 30 Mayıs gecesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda vereceği dev konser için İstanbul’a geldi. Grammy ödüllü sanatçının gelişi şehirde büyük bir heyecan oluşturdu.

Havalimanında Yoğun Karşılama

Kanye West Atatürk Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra organizasyon ekibi tarafından karşılandı. Karşılamada ILS Vision kurucusu Erdem Karahan’ın da yer aldığı öğrenildi. Ünlü sanatçının İstanbul’daki ilk anları güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşti.

West’in şehirdeki programına dair detaylar henüz netleşmezken konaklayacağı otel ve ziyaret edeceği noktalar merak konusu oldu. Hayranları ise sosyal medyada sanatçının gelişini anbean takip etmeye başladı.

İstanbul’da Dev Organizasyon Hazırlığı

30 Mayıs gecesi gerçekleşecek konser öncesinde şehir genelinde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Organizasyona sanat spor, iş ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin katılması bekleniyor.

Özellikle A Milli Takım oyuncularının da davetliler arasında yer alacağı konuşulurken konserin yalnızca Türkiye’den değil dünyanın farklı ülkelerinden de yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.

Yabancı Turist Akını Başladı

Etkinlik için Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce kişinin İstanbul’a geldiği aktarıldı. Bu yoğunluk şehirdeki oteller ve restoranlarda doluluk oranlarını artırdı.

Turizm sektöründe hareketlilik dikkat çekerken konserin İstanbul ekonomisine de ciddi katkı sağlaması bekleniyor.

120 Bin Kişilik Dev Konser Bekleniyor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek organizasyonun yaklaşık 120 bin kişilik katılımla rekor kırması öngörülüyor. Etkinliğin sadece bir konser değil tüm güne yayılan bir deneyim olacağı ifade ediliyor.

Öğle saatlerinde başlayacak “Before Party”, DJ performansları ve özel alan etkinlikleriyle açılacak. Ardından Kanye West sahne alacak ve gece “After Party” ile devam edecek.

Dev prodüksiyon hazırlığı

Yüzlerce kişilik teknik ekibin görev aldığı konser için büyük LED sahne sistemleri kuruldu. Özel ışık ve ses tasarımıyla hazırlanan etkinliğin Avrupa’da bu yaz gerçekleşen en büyük prodüksiyonlardan biri olacağı konuşuluyor.

İstanbul Kanye West konseriyle birlikte yılın en büyük müzik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.