Biran Damla Yılmaz’dan Sürpriz Karar: Ayrılık mı Geliyor?

Biran Damla Yılmaz’ın sosyal medya hesabında yaptığı son değişiklikler magazin kulislerini hareketlendirdi. Geçtiğimiz yıl evlilik teklifi aldığı sevgilisi Abdurrahman Aydın’ı takipten çıkarması ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırması “ayrılık mı geldi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Takipten Çıkarma Detayı Dikkat Çekti

Son dönemde paylaşımlarını daha sade bir çizgide sürdüren Yılmaz’ın Aydın’ı sosyal medya hesabından çıkarması kısa sürede fark edildi. Takip listesindeki bu değişim hayranları tarafından anında konuşulmaya başlandı. Özellikle çiftin geçmişte sık sık birlikte görüntü vermesi bu hamleyi daha da dikkat çekici hale getirdi.

Fotoğrafların Silinmesi Söylentileri Artırdı

Yılmaz’ın yalnızca takipten çıkarmakla kalmayıp birlikte çekilen kareleri de hesabından kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Daha önce romantik paylaşımlarıyla gündeme gelen çiftin dijital izlerini silmesi sosyal medyada “ilişki sona mı erdi?” yorumlarına neden oldu. Konuya ilişkin net bir açıklama gelmemesi ise merakı daha da artırdı.

Evlilik Teklifi Sonrası Sessizlik

Çiftin ilişkisi geçtiğimiz yıl temmuz ayında Abdurrahman Aydın’ın yaptığı evlilik teklifiyle farklı bir boyut kazanmıştı. O dönem mutlu karelerini paylaşan ikilinin son gelişmelerle birlikte sessizliğe bürünmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu değişim ilişkilerinin gidişatı hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Gözler Taraflardan Gelecek Açıklamada

Yaşanan gelişmelerin ardından hem Biran Damla Yılmaz hem Abdurrahman Aydın cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. İkilinin sosyal medya hamleleri sonrası oluşan ayrılık iddiaları şimdilik doğrulanmış değil. Ancak takipçileri çiftin konuya dair yapacağı olası açıklamayı merakla bekliyor.