Mahmut Orhan’dan Aile Pozu! Bayram Paylaşımı Olay Oldu

Dünya sahnelerinde elektronik müziğin güçlü isimleri arasında gösterilen DJ Mahmut Orhan bu kez sahne performansı yerine bayramın sıcak atmosferiyle konuşuldu. Yoğun turne temposuna kısa bir ara veren ünlü DJ Kurban Bayramı’nı memleketi Bursa’da ailesiyle birlikte geçirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı kare kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bursa'da Bayram Kutlaması

33 yaşındaki sanatçı bayram tatili için doğup büyüdüğü şehre dönerek ailesiyle bir araya geldi. Kalabalık şehir hayatından uzak daha sakin bir ortamda geçirilen bu özel gün Orhan’ın takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandı. Ünlü DJ’in paylaşımında geniş aile sofrası ve samimi ortam dikkat çekti. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sofraları İştah Açtı

Paylaşımda en çok konuşulan detay ise bayram sofrası oldu. Geleneksel tatlıların yer aldığı masa özellikle baklava ve kadayıf tepsileriyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Takipçiler “bayramın en güzel hali” ve “gerçek aile sofrası” gibi yorumlarla gönderiye ilgi gösterdi. Ünlü DJ’in kareye eklediği “İyi bayramlar” notu ise samimi bulunarak beğeni topladı.

Özel Hayatıyla Gündemde

Mahmut Orhan son dönemde yalnızca müzik kariyeriyle değil özel hayatıyla da magazin sayfalarında yer buluyor. Bir süre önce influencer Naz Şahin ile ilişkisini sonlandıran ünlü isim daha sonra Rus model Daria Iakubchik ile anılmaya başlamıştı. İkilinin birlikte çekildiği kareler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Bir Kareye Sığan Mutluluk

Tüm bu yoğun gündeme rağmen Orhan’ın bayramda ailesiyle verdiği poz hayranları tarafından “en doğal hali” olarak yorumlandı. Sahne performanslarıyla dünya çapında tanınan DJ’in aile ortamındaki sade görüntüsü takipçilerine farklı bir yönünü gösterdi. Bursa doğumlu sanatçının bu paylaşımı bayramın en çok konuşulan karelerinden biri oldu.