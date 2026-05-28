Travis Scott ve Kanye West’ten DJ Kabininde Bir İlk!

İstanbul müzik dünyasında uzun süre konuşulacak bir buluşmaya hazırlanıyor. Travis Scott 31 Mayıs akşamı Rixos Tersane’de gerçekleşecek “One Night Only in the Club” etkinliği için sahne alırken gecenin asıl sürprizi müzikseverleri şimdiden heyecanlandırdı. Organizasyonun perde arkasında planlanan detaylar ortaya çıktıkça beklenti de giderek yükseliyor.

DJ Kabininde Bir İlk Yaşanacak

Geceye damga vuracak gelişme ise Travis Scott’a dünya starı Kanye West’in DJ kabininde eşlik edecek olması. Daha önce aynı sahneyi farklı konserlerde paylaşan ikili bu kez tarihte ilk kez aynı DJ kabininde bir araya gelerek performans sergileyecek. Bu detay müzik endüstrisinde “ilk” olarak şimdiden kayıtlara geçti.

İstanbul’da gerçekleşecek bu özel buluşma yalnızca Türkiye’de değil dünya genelinde de büyük ilgi uyandırdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede viral olurken hayranlar bu anı “tarihi bir kırılma” olarak yorumladı.

Kulislerde Yoğun Hazırlık

Etkinlik için dev bir prodüksiyon ekibi günlerdir hazırlıklarını sürdürüyor. Sahne tasarımı, ışık sistemleri ve ses düzeni için özel bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Rixos Tersane’nin içinde kurulacak dev platformun Avrupa’daki en iddialı club konseptlerinden biri olacağı konuşuluyor.

Organizasyon ekibi, gecenin kusursuz geçmesi için teknik detaylara büyük önem veriyor. DJ kabini için özel bir alan oluşturulurken iki sanatçının aynı anda performans sergilemesine uygun bir düzen kurulduğu belirtiliyor.

İstanbul Dünya Gündeminde

Kanye West’in İstanbul’a gelmesiyle birlikte şehirde hareketlilik artarken Travis Scott konseriyle birleşen bu özel gece turizmden eğlence sektörüne kadar birçok alanı etkiledi. Yabancı basın da gelişmeyi yakından takip ediyor.

Etkinliğin biletlerinin günler öncesinden tükenmeye yaklaşması, organizasyona olan ilgiyi gözler önüne serdi. İstanbul’un yılın en büyük müzik etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacağı şimdiden kesinleşmiş durumda.

Müzik Tarihine Damga Vuracaklar

Travis Scott ve Kanye West’in aynı DJ kabininde buluşması, yalnızca bir konser anı değil, aynı zamanda müzik tarihinde yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor. Gecenin sonunda ortaya çıkacak performansın uzun yıllar konuşulması bekleniyor.