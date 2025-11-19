Ünlü Oyuncu Tuba Ünsal Çaresiz Kaldı: Kiracısıyla Yaşadığı Sorunları Tek Tek Anlattı

Oyuncu Tuba Ünsal’ın başı, kiracısıyla derde girdi. Uzun zamandır ekranlardan uzak duran Ünsal, sosyal medya hesabından yaşadığı mağduriyeti paylaştı. Ünsal’ın Berlin’deki kiracısı, 7 aydır kirayı ödemiyor.

"Cehennemin Yolu İyi Niyet Taşlarıyla Dolu"

Kiracısıyla yaşadığı sorunları dile getiren Tuba Ünsal, "Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla dolu" diyerek paylaşım yaptı. Ünsal, kiracısının 7 aydır kira ödemediğini söyledi. Kiracı, ayrıca 1.5 sene sonra evde tahtakurusu çıktığını da iddia etti.

Ünsal: "Yorgunum ve Hala Vicdan Yapıyorum"

Hukuksal mücadele için Berlin'e giden Tuba Ünsal, yaşadığı zorlukları maddeler halinde sıraladı. Oyuncu, kiracısının hukuksal hata yaptığını vurguladı. Ünsal, sözlerini "Çocuğu var diye hala üzülmek! Yorgunum" diyerek bitirdi.