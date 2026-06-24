Cemre Baysel’den Dudak Uçuklatan Harcama! Sosyal Medya Yıkıldı

Cemre Baysel, 12 milyon TL değerindeki yeni SUV aracıyla gündeme geldi. Özel plakası sosyal medyada dikkat çekti.

Cemre Baysel’den Dudak Uçuklatan Harcama! Sosyal Medya Yıkıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2026 18:04

Cemre Baysel son günlerde hem kariyeri hem özel hayatıyla epey konuşuluyor. “Güller ve Günahlar” dizisinde başrol oynayan oyuncu dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte yoğun set temposuna kısa bir ara verdi. Bu süreçte küçük bir sağlık operasyonu geçirdiği de ortaya çıktı. Neyse ki operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ve hızlıca toparlandığı bilgisi geldi. Sevenleri de bu süreçte onu yakından takip edip sürekli iyi haber bekledi.

Diziden Sonra Kendine Bir Mola Verdi

Yoğun çekim temposunun ardından setlere ara veren Cemre Baysel bu dönemi biraz dinlenerek ve kendine vakit ayırarak geçiriyor. Uzun süredir aralıksız çalışan oyuncunun bu boşluğu fırsata çevirip hem fiziksel hem mental olarak dinlendiği konuşuluyor. Sosyal medyada da hayranları sık sık onu merak ediyor ve sağlık durumuyla ilgili paylaşımlarını yakından takip ediyor. Özellikle operasyon sonrası iyi görünmesi sevenlerini oldukça rahatlattı.

12 Milyon TL’lik Lüks Araç Gündem Oldu

Tam da bu dinlenme sürecinde Cemre Baysel’in adı bu kez yaptığı yeni bir alışverişle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun yaklaşık 12 milyon TL değerinde lüks bir SUV araç satın aldığı konuşuluyor. Konforu ve tasarımıyla dikkat çeken bu aracın oyuncunun yeni favorisi olduğu söyleniyor. Magazin kulislerinde de bu satın alım epey konuşuldu ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Özel Plaka Detayı Sosyal Medyada Konuşuldu

Aracıyla ilgili en çok dikkat çeken detay ise plaka oldu. İzmirli olan Cemre Baysel’in memleketinin plaka kodu olan “35”i ve kendi ismini çağrıştıran harfleri birleştirerek özel bir plaka yaptırdığı görüldü. Bu kişisel dokunuş hayranları tarafından oldukça sempatik bulundu. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu detayı paylaşarak “özenilmiş” ve “tatlı bir detay” yorumları yaptı. Küçük gibi görünen bu ayrıntı bile kısa sürede gündem olmayı başardı.

Gündemden Düşmeyen Bir İsim

Cemre Baysel hem oyunculuk kariyeri hem özel hayatıyla magazin dünyasında sık sık konuşulan isimlerden biri. Bir yandan yeni projeleriyle adından söz ettirirken diğer yandan gündelik hayatındaki tercihleriyle de dikkat çekiyor. Son yaşanan gelişmeler de onu yeniden magazin gündeminin üst sıralarına taşıdı ve hayranlarının ilgisini bir kez daha üzerine çekti.

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