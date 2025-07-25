Ünlü Oyuncu Gizem Karaca Annelik Deneyimini Paylaştı

Gizem Karaca, anne olmanın ilk ayını anlattı: “Günde 10 küsür bez değiştiriyorum, 3-4 saat uyuyorum.” Ünlü oyuncu takipçilerinden tebrik mesajları aldı.

Ünlü Oyuncu Gizem Karaca Annelik Deneyimini Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2025 17:23

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, annelik heyecanını ve yaşadığı ilk deneyimleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. ‘Güzel Köylü’, ‘İçimdeki Fırtına’ ve ‘Baraj’ dizileriyle tanınan Karaca, geçtiğimiz ay ilk bebeği Leyla Yaz’ı kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Mutlu Evlilik ve İzmir Hayatı

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen Karaca, uzun süredir İzmir’de sade bir yaşam sürüyor. Hamilelik haberini de sevenleriyle paylaştığında büyük bir mutluluk yaşayan oyuncu, 26 Haziran’da dünyaya gelen kızını kucağına aldı. Karaca, bebeğine Leyla Yaz adını verdiklerini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

“Günde 10 Küsür Bez Değiştiriyorum”

Annelik yolculuğunda geçen bir ayı anlatan oyuncu, takipçileriyle duygularını samimi bir şekilde paylaştı. Gizem Karaca, “Ortalama 3-4 saat uyku. Günde 10 küsür bez değiştirme. 2-3 günde anca bir duş. Kemal’le sayısız piş pişlemek. Spotide bu sene en çok dinlenenim muhtemelen white noise. Uyusun diye süpürge sesi bahanesiyle günde 8 kere süpürmek. Her pırtta, her gıkta bir sevinç havası. Yarın tam 1 ay oluyor inanılmaz. Büyüdü be, bir kaç haftaya yürür bence. Bu arada ben çok iyiyim.” ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden Tebrik Yağdı

Karaca’nın bu samimi paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncuya hem tebrik mesajları hem de destek dolu yorumlar geldi. Karaca’nın içten açıklamaları, anneliğin zorlukları ve güzelliklerini yansıtmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

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