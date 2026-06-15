Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin’in Evi Dudak Uçuklattı!

Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin bu kez magazin gündeminde müzikleri ya da aile haberleriyle değil paylaşılan lüks ev görüntüleriyle konuşuluyor. Sosyal medyada yayılan kareler o kadar dikkat çekti ki birçok kişi ilk anda burayı bir otel ya da tatil köyü sandı.

Üçüncü Bebek Heyecanı Sürerken Yeni Gündem

Zaten mutlu aile hayatlarıyla sık sık gündeme gelen çift geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyurmuştu. Üstelik bu bebeğin de kız olacağı açıklanınca evdeki heyecan daha da artmıştı.

2016 yılında evlenen Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti Arya ve Zeynep Mira isimli iki kız çocuk sahibi. Şimdi ise aileye üçüncü bir kız bebek katılacak olmasının mutluluğunu yaşıyorlar.

Sosyal Medyada Paylaşılan Ev Gündem Yarattı

Asıl olay ise Özlem Ada Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım sonrası başladı. Geniş mi geniş adeta ucu bucağı görünmeyen bir bahçe ve havuz başı görüntüsü paylaştı.

Görüntüleri gören birçok kişi buranın lüks bir otel olduğunu düşündü. O kadar büyük ve düzenli bir alan ki sosyal medyada “burası neresi?” yorumları art arda geldi.

“Burası Otel Değil Ev” Cevabı Çok Konuşuldu

Paylaşımların ardından en çok dikkat çeken şey ise bir takipçinin yorumu oldu. Evi otel sanıp hijyenle ilgili tavsiyede bulunan kullanıcıya Özlem Ada Şahin net bir şekilde cevap verdi.

Ünlü isim “Burası otel değil ev” diyerek aslında paylaşılan alanın kendi özel yaşam alanları olduğunu belirtti. Bu kısa ama net cevap kısa sürede sosyal medyada yayılıp çok konuşuldu.

Lüks Detaylar Herkesi Şaşırttı

Evin sadece büyüklüğü değil içindeki detaylar da dikkat çekti. Devasa bahçe havuz alanı ve düzenli peyzaj çalışması birçok kişinin ilgisini çekti. Bazıları evi çok beğenirken bazıları ise bu kadar gösterişli yaşamın paylaşılmasını tartışmaya açtı.

Yorumlarda bir kesim “gerçekten inanılmaz bir ev” derken bir kesim de sosyal medyada bu tarz lüks hayat paylaşımlarının fazla gösterişli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Kısa sürede viral olan görüntüler magazin sayfalarında da geniş yer buldu. Özellikle evin bir otel sanılması ve verilen cevap olayı daha da ilginç hale getirdi.

Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti ise bu paylaşımla bir kez daha gündemin merkezine oturmuş oldu. Görünen o ki onların paylaşımları bir süre daha konuşulmaya devam edecek.