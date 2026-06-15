Eda Taşpınar’ın Koşu Kombini Olay Oldu! Sosyal Medya Alev Aldı

Eda Taşpınar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez gündem olan şey ise sıradan bir paylaşım değil sabah sporunda tercih ettiği alışılmadık stil oldu. Ünlü isim her zamanki gibi yine dikkat çeken bir kareyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sabah Sporunda Dikkat Çeken Stil

Taşpınar’ın sabah rutininden paylaştığı görüntüler klasik spor kombinlerinden oldukça farklıydı. Genelde spor yaparken tercih edilen standart kıyafetlerin aksine renkli bikiniyi spor parçalarla bir araya getirmesi dikkat çekti.

Beyaz spor çoraplar, spor ayakkabılar ve güneş gözlüğüyle tamamlanan bu görünüm onun kendine özgü stil anlayışını bir kez daha ortaya koydu. Sabah koşusu ya da yürüyüşü sırasında tercih ettiği bu kombin kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Paylaşımın yayılmasıyla birlikte kullanıcılar arasında farklı yorumlar ortaya çıktı. Bir kesim bu tarzı cesur ve özgün bulurken bazı kullanıcılar ise spor kıyafeti anlayışının dışında olduğunu ifade etti.

Ancak her zamanki gibi Eda Taşpınar ne yaparsa yapsın gündem olmayı başaran isimlerden biri olarak öne çıktı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Fit Görünümü yine Dikkat Çekti

Tartışmaların yanı sıra en çok dikkat çeken detay ise Taşpınar’ın formda görünümü oldu. 46 yaşında olmasına rağmen fit fiziğiyle öne çıkan ünlü isim düzenli yaşam tarzının etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Takipçileri onun yıllara meydan okuyan görüntüsüne dair çok sayıda yorum yaparken bu formunu nasıl koruduğu da yeniden merak konusu oldu.

Gündem Olmayı Sürdürüyor

Eda Taşpınar’ın bu paylaşımı da tıpkı önceki gönderileri gibi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kendine özgü tarzı ve cesur seçimleriyle dikkat çeken Taşpınar yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.