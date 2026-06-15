Zayn Sofuoğlu'nun Riskli Denemesi Yürekleri Ağza Getirdi

Kenan Sofuoğlu'nun henüz 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu kullandığı sıra dışı araçlar ve yaptığı gösterilerle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen küçük Zayn bu kez Sapanca Gölü'nde gerçekleştirdiği heyecan dolu gösteriyle dikkat çekti. Ancak planladığı hareket istediği gibi sonuçlanmadı.

Yine Adrenalin Dolu Bir Gösteri

Motor sporlarına olan ilgisiyle küçük yaşlardan itibaren adından söz ettiren Zayn elektrikli sörf tahtasıyla göl üzerinde hız yaptı. Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilen gösteride oldukça rahat ve kendinden emin görünen Zayn izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Daha önce hızlı otomobiller, motosikletler ve farklı araçlarla görüntülenen minik sporcu bu kez su üzerindeki performansıyla dikkat çekti. Gölün üzerinde süratle ilerleyen Zayn'ın gösterisi kısa sürede sosyal medyada ilgi görmeye başladı.

Helikopterin Altından Geçmek İstedi

Gösterinin en dikkat çekici anı ise havada alçak irtifada ilerleyen helikopterin görüntüye girmesiyle yaşandı. Zayn'ın elektrikli sörf tahtasıyla helikopterin altından geçmeyi denediği anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

İzleyenlerin nefesini tutarak takip ettiği o saniyelerde küçük Zayn planladığı manevrayı gerçekleştirmeye çalışırken bir anda dengesini kaybetti. Kontrolünü sağlayamayan Zayn sörf tahtasının üzerinden düşerek kendini suyun içinde buldu.

O Anlar Kameralara Yansıdı

Yaşananlar saniye saniye kayıt altına alınırken görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Videoyu izleyen birçok kişi önce büyük bir heyecan yaşadı fakat Zayn'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Suya düşmesinin ardından kısa süreli şaşkınlık yaşayan Zayn'ın herhangi bir sorun yaşamadan sudan çıkması dikkat çekti. Görüntülerde yaşanan küçük aksilik izleyenler tarafından hem heyecanlı hem eğlenceli bulundu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bazı kullanıcılar Zayn'ın cesaretini överken bazıları ise henüz çok küçük yaşta bu kadar riskli denemeler yapmasının tartışılması gerektiğini dile getirdi.

Ancak bir gerçek var ki Zayn Sofuoğlu yaptığı her gösteriyle gündem olmayı başarıyor. Sapanca Gölü'nde yaşadığı bu talihsiz düşüş de onun adından söz ettiren yeni görüntülerden biri olarak hafızalara kazındı.