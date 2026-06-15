Sarp Levendoğlu Sonunda Aşkını İlan Etti! Yaş Farkı Olay Oldu

Bir süredir haklarında çıkan aşk dedikodularıyla gündeme gelen Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak sonunda sessizliklerini bozdu. Aslında bunu uzun uzun açıklamalar yaparak değil sosyal medya paylaşımlarıyla yaptılar. Birlikte çıktıkları tatilden kareler paylaşan ikili böylece haklarındaki ilişki iddialarını da dolaylı yoldan doğrulamış oldu.

Tatil Fotoğrafları Olay Yarattı

İkilinin tatilden paylaştığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Özellikle "Arka Sokaklar" dizisinde birlikte rol almalarının ardından adları sık sık yan yana anılan çift bu kez takipçilerine ilişkilerinden küçük bir pencere açtı. Fotoğraflarda oldukça mutlu görünen ikili magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Hayranları uzun zamandır ikili arasında gerçekten bir ilişki olup olmadığını merak ediyordu. Gelen paylaşımlar ise birçok kişi için bu sorunun cevabı oldu. Fotoğrafların ardından sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu ve çift hakkında binlerce paylaşım yapıldı.

Beyaz Kalp Detayı Gözlerden Kaçmadı

Paylaşımların en çok konuşulan ayrıntılarından biri de Felicia Sağnak'ın kullandığı beyaz kalp emojisi oldu. Sağnak'ın birlikte çekildikleri fotoğrafları beyaz kalp emojisiyle paylaşması takipçileri tarafından adeta bir aşk ilanı olarak yorumlandı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar çifte mutluluk dileklerinde bulunurken bazıları da bu paylaşımın ilişkinin resmen duyurulması anlamına geldiğini söyledi. Kısacası tek bir emoji bile günün en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı.

Yaş Farkı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Çiftin ilişkisi kadar dikkat çeken bir diğer konu ise yaş farkı oldu. 44 yaşındaki Sarp Levendoğlu ile 28 yaşındaki Felicia Sağnak arasında 16 yaş bulunuyor. Bu durum sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

Bazı kullanıcılar yaş farkının önemli olmadığını ve iki yetişkin insanın ilişkisine saygı duyulması gerektiğini savunurken bazıları ise bu konu hakkında farklı görüşler dile getirdi. Ancak görünen o ki çift yapılan yorumlardan çok birlikte geçirdikleri keyifli zamanlara odaklanıyor.

Gündemin Konuşulan Çifti Oldular

Tatil fotoğraflarıyla ilişkilerini gözler önüne seren Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak şu sıralar magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmiş durumda. Hem paylaşımları hem haklarında yapılan yorumlarla gündemde kalmaya devam eden ikilinin önümüzdeki günlerde yeni paylaşımlar yapıp yapmayacağı da merak konusu.