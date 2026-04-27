Ünlü Oyuncu Burcu Özberk'ten Şok Açıklama: "O Yaşı Geçtim"

Burcu Özberk yaz dizilerine veda etti! Güzel oyuncu, "O yaşı geçtim, yerimizi gençlere bırakmalıyız" diyerek radikal kararını açıkladı. İşte detaylar!

Yayın Tarihi : 27-04-2026 09:57

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz gün bir mekandan ayrılırken magazin dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Kendisini bekleyen muhabirlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren güzel oyuncu, kariyerine dair aldığı radikal kararları ilk kez paylaştı. Özellikle bir dönem ekranların vazgeçilmez türü olan yaz dizileri hakkında yaptığı açıklamalar, sanat dünyasında geniş yankı uyandırdı. Deneyimli isim, artık bu tarz projelerde yer almayı düşünmediğini net bir dille ifade etti.

"O Yaşı Geçtiğimi Düşünüyorum"

Kariyerinde birçok başarılı romantik komedi projesine imza atan 36 yaşındaki Burcu Özberk, yaz ekranlarına artık veda ettiğini duyurdu. Kendisini bu tür projeler için artık uygun görmediğini belirten başarılı oyuncu, "Bence ben o yaşı geçtim" ifadelerini kullandı. Yaz dizileri için daha farklı bir enerjiye ihtiyaç duyulduğunu savunan Özberk şöyle konuştu:

“Bence ben o yaşı geçtim. Yaz dizileri için daha genç, güzel kızlarımız var. Devir daim yapmalıyız. Yaz dizilerine daha gençlik enerjisi lazım.”

Yeni Projeleri Merak Konusu Oldu

Yaz projelerine kapılarını tamamen kapatan güzel oyuncunun, önümüzdeki dönemde hangi tür yapımlarda yer alacağı merakla bekleniyor. Dram veya aksiyon ağırlıklı projelerde görmeye alışık olmadığımız ünlü oyuncu, bu tercihiyle kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Magazin muhabirlerinin sorularını içtenlikle yanıtlayan Özberk, enerjisinin yerinde olduğunu ancak bunu farklı kulvarlarda değerlendirmek istediğini belirtti. Sosyal medyada da geniş yer bulan bu açıklamalar, izleyiciler arasında "yeni bir dönem başlıyor" şeklinde yorumlandı.

Benzer Haberler
Acun Ilıcalı Kararı Açıkladı: Seren Ay Neden Diskalifiye Oldu? Acun Ilıcalı Kararı Açıkladı: Seren Ay Neden Diskalifiye Oldu?
Sıla Türkoğlu’na İspanya’da Romantik Doğum Günü Kutlaması! Sıla Türkoğlu’na İspanya’da Romantik Doğum Günü Kutlaması!
Ünlü Oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan Eski Eşine Olay Gönderme! Ünlü Oyuncu İrem Helvacıoğlu’ndan Eski Eşine Olay Gönderme!
Running Point 2. Sezonuyla Geri Döndü! Running Point 2. Sezonuyla Geri Döndü!
Cemre Baysel çiçek açtı! Cemre Baysel çiçek açtı!
Usta Sanatçı Mazhar Alanson’dan Üzen Görüntü: Oldukça Kilo Verdi Usta Sanatçı Mazhar Alanson’dan Üzen Görüntü: Oldukça Kilo Verdi
İrem Derici Cihangir’de Görüntülendi: “Sakin İrem Olmaya Kararlıyım!”
  • 21-04-2026 10:27

İrem Derici Cihangir’de Görüntülendi: “Sakin İrem Olmaya Kararlıyım!”

Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!
  • 20-04-2026 12:16

Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!

Rıza Tamer’in Ölümünde Şüphe: Menajerlik Şirketinden Önemli Açıklama
  • 22-04-2026 12:07

Rıza Tamer’in Ölümünde Şüphe: Menajerlik Şirketinden Önemli Açıklama

Hande Yener Savcı Karşısında:
  • 24-04-2026 14:06

Hande Yener Savcı Karşısında: "Görüntüler Birleştirilerek Algı Oluşturulmuş"

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor
  • 25-04-2026 09:51

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor