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Gecce Magazin Haberleri

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Ünlü isimler, bir derginin davetiyle geldikleri Bodrum’da güneş ve denizin tadını çıkardı.

Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması
Yayın Tarihi : 2023-06-19 09:52

Bir derginin daveti için Bodrum’a gelen Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, Hande Doğandemir, Saadet Işıl Aksoy, Yüsra Geyik, Zeynep Tuğçe Bayat-Cansel Elçin, Hazal Türesan, Yiğit Kirazcı, Sinem Ünsal, Nesrin Cavadzade, Derin ve Deren Talu, önceki gün konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

Güneş ve denizin tadını çıkaran ekip, bol bol fotoğraf çekerek o keyifli dakikaları ölümsüzleştirdi.


Oyuncular deniz keyfi öncesi iskelede sohbet etti.


Ekip plajda bol bol fotoğraf çektirdi.


Hande Doğandemir

Hazal Türesan


Yüsra Geyik


Serkan Çayoğlu-Özge Gürel

Saadet Işıl Aksoy

Aslı Bekiroğlu


Nesrin Cavadzade

Cansel Elçin

 

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