Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Bir derginin daveti için Bodrum’a gelen Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, Hande Doğandemir, Saadet Işıl Aksoy, Yüsra Geyik, Zeynep Tuğçe Bayat-Cansel Elçin, Hazal Türesan, Yiğit Kirazcı, Sinem Ünsal, Nesrin Cavadzade, Derin ve Deren Talu, önceki gün konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

Güneş ve denizin tadını çıkaran ekip, bol bol fotoğraf çekerek o keyifli dakikaları ölümsüzleştirdi.





Oyuncular deniz keyfi öncesi iskelede sohbet etti.





Ekip plajda bol bol fotoğraf çektirdi.





Hande Doğandemir

Hazal Türesan



Yüsra Geyik







Serkan Çayoğlu-Özge Gürel





Saadet Işıl Aksoy

Aslı Bekiroğlu





Nesrin Cavadzade





Cansel Elçin