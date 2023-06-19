Ünlü isimlerin Bodrum çıkarması

Bir derginin daveti için Bodrum’a gelen Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, Hande Doğandemir, Saadet Işıl Aksoy, Yüsra Geyik, Zeynep Tuğçe Bayat-Cansel Elçin, Hazal Türesan, Yiğit Kirazcı, Sinem Ünsal, Nesrin Cavadzade, Derin ve Deren Talu, önceki gün konakladıkları otelin plajında görüntülendi.
Güneş ve denizin tadını çıkaran ekip, bol bol fotoğraf çekerek o keyifli dakikaları ölümsüzleştirdi.
Oyuncular deniz keyfi öncesi iskelede sohbet etti.
Ekip plajda bol bol fotoğraf çektirdi.
Hande Doğandemir
Hazal Türesan
Yüsra Geyik
Serkan Çayoğlu-Özge Gürel
Saadet Işıl Aksoy
Aslı Bekiroğlu
Nesrin Cavadzade
Cansel Elçin