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Uğur Arslan: Doğum günlerini artık Türkçe şarkıyla kutlayalım

Uğur Arslan bir doğum günü şarkısı yazdı. “Doğum günlerimizi artık Türkçe şarkıyla kutlayalım” diyen sanatçının “Doğum Günü Şarkımız” adlı single’ı dijital platformlarda yayınlandı.

Uğur Arslan: Doğum günlerini artık Türkçe şarkıyla kutlayalım
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00



Türkiye’de en çok doğumun olduğu, dolayısıyla en fazla doğum gününün kutlandığı ay; ağustos. Uğur Arslan da “Doğum Günü Şarkımız” adlı yeni single’ını ağustos ayında dinleyicileriyle buluşturdu. “Ülkemizde yıllardır doğum günleri ‘Happy Birthday to You’ şarkısıyla kutlanıyor. Doğum günlerimizi artık Türkçe şarkılarla kutlamalıyız” diyen sanatçı, eserini dijital platformlarda yayınladı.

SEVENLERİNE ARMAĞAN ETTİ

Uğur Arslan, “Yeni şarkımızı yıl boyunca herkesin özellikle sosyal medyadan doğum günlerinde birbirine hediye edeceğine ve bu eserin bundan böyle doğum günü kutlamalarında çalınıp söyleneceğine inanıyorum. Herkesin doğum günü şimdiden kutlu olsun” diyerek şarkıyı yıllardır kendisini dinleyen sevenlerine armağan etti.

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