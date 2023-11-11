Üçler Döner Sahibi Hacı Mustafa Atmaca kimdir, ne dedi?

Erzurum'daki Üçler Döner'in işletmecisi Hacı Mustafa Atmaca, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına ağır ithamlarda bulundu. Bu olay, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tepki topladı.

Hacı Dönerci'nin Tepki Çeken Sözleri

Hacı Mustafa Atmaca, TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti'ni karşılaştırırken, Atatürk ve yakın çevresine saldırdı. Atmaca, Osmanlı'nın toprak kaybetmediğini iddia ederek, laiklik ilkesini getiren Atatürk ve arkadaşlarını "toprak kaybeden köpekler" olarak nitelendirdi.

Atmaca'nın bu sözleri, sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir infiale yol açtı. Birçok kullanıcı, Atatürk'e yönelik bu ağır hakaretler karşısında şaşkınlık ve öfke ifade etti. Atmaca'nın, canlı yayında Atatürk'e yönelik sözleri, tarihi gerçekleri çarpıttığı ve saygısızca olduğu gerekçesiyle geniş çevrelerce kınandı.

Toplumun Tepkisi ve Atmaca'nın Tavrı

Hacı Mustafa Atmaca'nın, Atatürk ve silah arkadaşlarına yönelik hakaret içeren sözleri sonrasında, sosyal medya kullanıcılarından yoğun bir tepki geldi. Kullanıcılar, Atmaca'nın bu tutumuna karşı çıkarak, milli değerlere ve tarihi figürlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladılar.

Atmaca, kendisine yöneltilen eleştirilere "Siz laikler İsrail'e gideceksiniz" diyerek karşılık verdi ve birçok kullanıcıyı engelledi. Ancak artan tepkiler karşısında baskıya dayanamayarak canlı yayını sonlandırdı. Bu durum, sosyal medyanın toplumsal konulardaki etkisi ve kamuoyu baskısının gücünü bir kez daha ortaya koydu.