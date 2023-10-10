Üç Kız Kardeş'e sürpriz bir isim dahil oldu!

Kanal D'nin her salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’e yakışıklı oyuncu Cengiz Orhonlu dahil oldu. Dizide Uzay karakterine hayat verecek olan Orhonlu, 58’inci bölümde izleyici karşısına çıkacak.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

“Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı Kanal D’de...