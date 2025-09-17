Tuvana Türkay tatile doymadı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Tuvana Türkay tatilde verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Tuvana Türkay tatile doymadı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2025 16:40

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Tuvana Türkay, tatil pozlarıyla yine adından söz ettirdi. Güzel oyuncu, bikinili karelerini Instagram hesabından paylaşarak kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Teşkilat sonrası tatil keyfi

Ekranların sevilen yapımlarından Teşkilat dizisiyle son olarak izleyici karşısına çıkan Tuvana Türkay, projeden ayrıldıktan hemen sonra soluğu yurt dışında aldı. Tatil boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, sosyal medyada paylaştığı karelerle hayranlarını mest etti.

Fit görünümü dikkat çekti

Türkay, denize girdiği anlardan bikinili karelerini paylaştı. Fit vücudu ve enerjik halleriyle dikkat çeken oyuncu, yorumlarda övgü dolu mesajlar aldı.

 

Benzer Haberler
Esra Ronabar: “Barış’la Seninle Çalışamayız Dedim Esra Ronabar: “Barış’la Seninle Çalışamayız Dedim"
Fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödedi mi? Seda Bakan’dan Jennifer Lopez iddialarına esprili yanıt Fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödedi mi? Seda Bakan’dan Jennifer Lopez iddialarına esprili yanıt
Derin Talu’dan yeni aşk paylaşımı! Sevgilisiyle poz verdi Derin Talu’dan yeni aşk paylaşımı! Sevgilisiyle poz verdi
Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Seda Bakan’dan yeni reklam anlaşması! Şıklığıyla davete damga vurdu Seda Bakan’dan yeni reklam anlaşması! Şıklığıyla davete damga vurdu
Hafsanur Sancaktutan’a sevgili desteği! Kubilay Aka’dan dikkat çeken paylaşım... Hafsanur Sancaktutan’a sevgili desteği! Kubilay Aka’dan dikkat çeken paylaşım...
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi
  • 11-09-2025 09:31

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den
  • 11-09-2025 16:26

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı
  • 10-09-2025 18:35

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 17-09-2025 14:14

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti
  • 11-09-2025 17:00

Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti