Tuvana Türkay tatile doymadı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Tuvana Türkay, tatil pozlarıyla yine adından söz ettirdi. Güzel oyuncu, bikinili karelerini Instagram hesabından paylaşarak kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Teşkilat sonrası tatil keyfi

Ekranların sevilen yapımlarından Teşkilat dizisiyle son olarak izleyici karşısına çıkan Tuvana Türkay, projeden ayrıldıktan hemen sonra soluğu yurt dışında aldı. Tatil boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, sosyal medyada paylaştığı karelerle hayranlarını mest etti.

Fit görünümü dikkat çekti

Türkay, denize girdiği anlardan bikinili karelerini paylaştı. Fit vücudu ve enerjik halleriyle dikkat çeken oyuncu, yorumlarda övgü dolu mesajlar aldı.